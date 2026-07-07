Okolice Złamał 10-letni zakaz zbliżania się do rodziny Oprac. Katarzyna Kędra |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock/zdjęcie ilustracyjne

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- Mimo orzeczonego 10-letniego zakazu kontaktowania się oraz zbliżania do rodziny na odległość mniejszą niż 50 metrów mężczyzna przyszedł do miejsca zamieszkania bliskich - poinformowała rzeczniczka legionowskiej policji podkomisarz Agata Halicka.

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Grozi mu do pięciu lat więzienia

Zatrzymany usłyszał zarzut, który dotyczy niestosowania się do zakazu orzeczonego w prawomocnym wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie. Chodziło o przestępstwa na szkodę rodziny.

- Sąd Rejonowy w Legionowie zastosował teraz wobec 40-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za złamanie zakazu grozi mu pięć lat więzienia - podkreśliła policjantka.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu w Jabłonnie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie.

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