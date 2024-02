Przyszedł na przesłuchanie i trafił do aresztu. Na wniosek władz Austrii

Przyszedł do komisariatu, bo miał wezwanie na przesłuchanie. Do domu już nie wrócił, bo jak się okazało był poszukiwany od kilku dni Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez władze Austrii.

- Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach okazało się, że mieszkaniec stolicy od kilku dni jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna ścigany był przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w celu aresztowania ekstradycyjnego. 35- latek trafił do aresztu do czasu podjęcia przez sąd decyzji co do dalszych jego losów - przekazuje w komunikacie kom. Justyna Stopińska z legionowskiej policji.