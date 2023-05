"Płomienie były widoczne na zewnątrz"

We wtorek wieczorem doszło do pożaru domu rodzinnego na granicy Legionowa z Jabłonną. Straż pożarna przekazała, że właścicieli nie było w środku. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin.

Dodał, że działania strażaków polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu. - Jeden, by zabezpieczyć pobliski budynek, na szczęście nie ucierpiał. Przelewaliśmy też część dachu, by dotrzeć do zarzewi ognia. Później zabezpieczyliśmy jeszcze budynek plandeką z uwagi na deszcz - wskazał strażak. Podsumował, że działania zakończyły się po godzinie 21.