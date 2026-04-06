Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Apel leśników. "​Zachowaj dystans, minimum 50 metrów"

|
Niebezpieczna sytuacja w Izabelinie. Dyrekcja parku apeluje
Pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego poinformowali o niebezpiecznym trendzie, którego - jak zaznaczyli - nie mogą dłużej ignorować. "W pogoni za 'idealnym ujęciem' turyści podchodzą na odległość kilku metrów do dzikich zwierząt. Zdarza się, że nawet je dotykają. Nie prowokujcie tragedii. Zachowajcie dystans, minimum 50 metrów" - apelują.

W ostatnich dniach do jednego z takich zdarzeń doszło przed budynkiem dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie pod Warszawą. Młoda samica łosia przebywała w tym miejscu jakiś czas. Ludzie podchodzili. Zwierzę było zestresowane. Wysyłało jasne sygnały ostrzegawcze - kładło uszy po sobie, nerwowo podbiegało do ludzi. Na koniec uszkodziła samochód jednego z pracowników parku.

"To była próba wywalczenia sobie przestrzeni. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca" - informują przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego.

Źródło: Kampinoski Park Narodowy
"To, co dla was jest efektownym zdjęciem, dla zwierzęcia jest walką o przetrwanie"

"Stanowczo apelujemy: przestańcie prowokować takie sytuacje i nie promujcie ich w mediach społecznościowych. To, co dla was jest efektownym zdjęciem, dla zwierzęcia jest walką o przetrwanie, a dla człowieka igraniem nawet ze śmiercią" - zaznacza Kampinoski Park Narodowy.

​Dyrekcja parku przypomina, że łoś to największy ssak polskich lasów, który mimo pozornej powolności potrafi reagować błyskawicznie i z ogromną siłą. Jak zaznaczono, nie jest to potulna maskotka ani model do sesji zdjęciowych.

Masa dorosłego łosia wynosi od 300 do 500 kilogramów. "Łoś nie ucieka jak sarna - on często decyduje się na konfrontację, jeśli poczuje się osaczony" - zaznaczają pracownicy parku i apelują o zachowanie bezpiecznego dystansu - minimum 50 metrów. Sygnałem alarmowym powinna być sytuacja, kiedy zwierzę patrzy na nas i przestaje żerować - oznacza to, że jesteśmy za blisko.

​Przypominają, aby nie hałasować i nie podawać lokalizacji spotkania ze zwierzęciem, gdyż publikowanie dokładnego miejsca pobytu w sieci ściąga w to miejsce tłumy, co jest dla łosia ogromnym stresem.

​"Nie prowokujcie tragedii" - apeluje Kampinoski Park Narodowy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kampinoski Park Narodowy

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaParkparki narodowe
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki