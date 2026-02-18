Potrącił pieszego, 57-latek zmarł na miejscu wypadku

Wypadek wydarzył się we wtorek około godziny 19 w miejscowości Iwowe.
- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 33-letni mieszkaniec powiatu mińskiego, kierując pojazdem marki Alfa Romeo, potrącił 57-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego - przekazała podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia pieszego nie udało się uratować. Kierujący pojazdem był trzeźwy. - Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu szczegółowe ustalenie wszystkich okoliczności oraz przyczyn tego tragicznego wypadku - poinformowała Pychner.
