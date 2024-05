Śledztwo w sprawie udziału policyjnego śmigłowca Black Hawk zostało przedłużone do 21 sierpnia, ale "znajduje się na etapie czynności końcowych". Przesłuchano, w charakterze świadka, byłego komendanta głównego policji gen. Jarosława Szymczyka. Nie jest natomiast planowane, jak przekazała płocka prokuratura, przesłuchanie, jako świadka, byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika.

Do incydentu z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk , który zerwał przewód odgromowy linii energetycznej w pobliżu osób obserwujących przelot, doszło 20 sierpnia 2023 roku podczas pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą niedaleko Ciechanowa. O incydencie powiadomiona została Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwo katastrofy lotniczej prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku . Zostało właśnie przedłużone do 21 sierpnia, prowadzone jest nadal w sprawie i obecnie znajduje się "na etapie czynności końcowych".

- Trwa opracowywanie pytań do biegłego z zakresu lotnictwa. Postanowienie o jego powołaniu nie zostało jeszcze wydane - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Wyjaśnił przy tym, że po planowanym przesłuchaniu jeszcze jednego świadka, technika pokładowego, "co do zasady czynności z osobowymi źródłami dowodowymi zostaną zakończone".