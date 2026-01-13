Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Przerażony hukiem Fabiś ukrył się w lesie

Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
Fabiś wystraszył się huku fajerwerków i uciekł do lasu
Źródło: Nadleśnictwo Garwolin
Przerażony samiec emu uciekł z hodowli przerażony hukiem fajerwerków. Schronił się w lesie pod Garwolinem, a na jego trop natrafili miejscowi leśnicy. Według nich to kolejny przykład na to, z jak ogromnym stresem zmagają się zwierzęta podczas wystrzałów fajerwerków.

Historię Fabisia opisali w mediach społecznościowych leśnicy z Nadleśnictwa Garwolin. Jak wskazali, w niedzielę dotarła do nich informacja, że w lesie, w sąsiedztwie ścieżki przyrodniczej w Hucie Garwolińskiej, zauważono dużego ptaka przypominającego strusia. Udało się go nawet nagrać, jednak ptak był wyraźnie spłoszony i nie pozwolił się do siebie zbliżyć. Pomimo podjętych prób, nie udało się go odnaleźć. Ptak spędził noc w lesie.

"Panika zapędziła go w głąb lasu"

"Dziś rano leśnicy z Leśnictwa Huta, idąc trop w trop po świeżych śladach odciśniętych na śniegu, dotarli do miejsca, gdzie ukrywał się ptak. Okazało się, że to Fabiś - samiec emu, który dzień wcześniej uciekł z hodowli, przerażony hukiem fajerwerków. Panika zapędziła go ponad 3 kilometry w głąb lasu, w zupełnie obce i niebezpieczne dla niego środowisko" - podali w poniedziałek na Facebooku leśnicy.

Jak wskazali, po nocy spędzonej na mrozie, zmęczony i głodny Fabiś pozwolił do siebie podejść. "Był spokojny i ufny. Niedługo później bezpiecznie wrócił do swojego właściciela" - czytamy.

Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
Źródło: Nadleśnictwo Garwolin/Facebook
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń

METEO

"Rezygnacja z fajerwerków to realna pomoc dla zwierząt"

Według leśników ta historia zakończyła się szczęśliwie, "ale tylko dlatego, że ktoś był uważny, a pomoc przyszła na czas".

"Wielu zwierząt nie udaje się odnaleźć. Wiele nie wraca. To kolejny, bardzo wyraźny dowód na to, jak ogromnym stresem są fajerwerki dla zwierząt – zarówno dzikich, jak i tych pozostających pod opieką człowieka. Dla nich huk to nie zabawa, lecz realne zagrożenie życia (ucieczki, wychłodzenie, urazy, zagubienie). Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. Rezygnacja z fajerwerków to realna pomoc dla zwierząt" - zaapelowali.

***

Emu (Dromaius novaehollandiae) to nielotny ptak pochodzący z Australii, należący do rodziny kazuarowatych. Jest drugim co do wielkości ptakiem na świecie - może osiągać blisko dwa metry wysokości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz fajerwerków w sylwestra? Warszawa przygląda się Krakowowi
Śródmieście
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
Śródmieście
shutterstock_1749985823 Chattanooga, Tennessee, May 26,2020 Fireworks Supermarket. One stop shop for all fireworks display
Zakaz fajerwerków? Branża ostrzega
BIZNES
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nadleśnictwo Garwolin/Facebook

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta w mieściefajerwerkizwierzęta
Czytaj także:
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Konstancina-Jeziorny
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
Śródmieście
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody"
Ważne skrzyżowanie do przebudowy
Ursynów
10 nowych karetek w Warszawie
10 nowych karetek stołecznego pogotowia
Wola
Policjanci zatrzymali 54-letniego obywatela Rosji
Miał nielegalne papierosy, czeka go deportacja
Targówek
Pożar dachu w ośrodku Monaru
Ogień zniszczył ośrodek Monaru, podopieczni nie mogą wrócić
Katarzyna Kędra
Awaria w rejonie Pruszkowa. Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, pociągi były opóźnione
Włamał się na konto kolegi i zrobił kilka przelewów (zdj. ilustracyjne)
W nocy z jego konta znikały pieniądze
Mężczyzna upadł w pobliżu przystanku
Upadł przy przystanku, nie mógł wstać
Stołeczna policja, drogówka, widerejestrator (ilustracyjne)
Za szybką jazdę stracił prawo jazdy, po kontroli trafił do więzienia
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją policjant. Oboje zostali przesłuchani
Mokotów
Kruczą czeka modernizacja
Radni nie chcą konsultacji w sprawie Kruczej
Śródmieście
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Mieszkańcy protestowali, urzędnicy informują o przełomie
Zderzenie trzech aut, pięć osób w szpitalu
Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych
Policjanci kontrolują pustostany
Ciało mężczyzny w pustostanie
Policyjny radiowóz zimą
"Przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie"
Policjanci zimą sprawdzają pustostany i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności
Schronił się przed mrozem w pomieszczeniu z bankomatem
Śnieg zagrażał przechodniom
Śnieżna czapa zagrażała przechodniom
Targówek
Kraty, więzienie
Podpalił drzwi, odpowie za usiłowanie zabójstwa dwóch osób
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Ważna decyzja w sprawie trasy S10 na Mazowszu
Żandarmeria Wojskowa
Zaginiony żołnierz nie żyje, prokuratura bada okoliczności tragedii
Ursynów
Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Pomogli wychłodzonemu 80-latkowi. Rozpalili w piecu, przynieśli opał
Wybili szybę, wyciągnęli psa
Pies w zamkniętym aucie na mrozie
Praga Północ
Willa Gawrońskich została zabytkiem
Była siedzibą ambasad i "świadkiem" ważnych wydarzeń
Śródmieście
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Leżała na polu, była nieprzytomna, nie dawała oznak życia
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Miała lecieć do Szwajcarii. Pogrążył ją napis na czole
Włochy
Przedszkole (zdj. ilustracyjne)
"Sfałszowana opinia sanepidu" i dwa miliony miejskiej dotacji
Klaudia Kamieniarz
Awaria pociągu na linii kolejowej (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei. Zepsuł się pociąg, a potem kolejny
Włochy
Pożar na targowisku Bakalarska
Ogień strawił pawilon z kwiatami
Włochy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki