Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
MAZOWSZE

Pożar marketu. Kłęby gęstego dymu widać z daleka

|
Pali się supermarket w Halinowie
Pożar marketu w Halinowie w powiecie mińskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Pożar marketu w Halinowie w powiecie mińskim (woj. mazowieckie). W ogniu jest 1500 metrów kwadratowych hali, jej dach się zapadł. Na miejscu trwa akcja strażaków.

Tekst aktualizowany.

Jak informują strażacy, do pożaru doszło o godz. 15.20.

- Płonie market przy ulicy Jana Pawła II w Halinowie. Zajęta ogniem jest powierzchnia 1500 metrów kwadratowych. Na miejscu działa siedem zastępów, są wysyłane kolejne - informował na początku akcji mł. bryg. Kamil Płochocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

- Na miejscu jest już kilkanaście zastępów straży pożarnej - powiedział Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl chwilę po godzinie 16.00, kiedy dojechał na miejsce. - Gęsty słup czarnego dymu widoczny jest już z Warszawy, z jej południowych dzielnic. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, natomiast zapowiada się długa akcja strażaków. Na zdjęciach z drona możemy zobaczyć, że częściowo dach tego sklepu zapadł się do środka

Jak dodał Węgrzynowicz na antenie, pożar nie jest opanowany, ten ogień jeszcze może się rozprzestrzeniać. - Natomiast wydaje się, że, mimo że to jest gęsta zabudowa, to okoliczne budynki nie są zagrożone - powiedział Węgrzynowicz.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ratownictwo Powiatu Mińskiego

Udostępnij:
Tomasz Kubik
Tomasz Kubik
Dziennikarz tvn24.pl
