Zauważyli czterech mężczyzn, którzy wyciągali samochód z rowu

Wjechali do rowu, kierowca i pasażerowie byli pijani
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Wpadli do rowu i uderzyli w betonowy przepust. Chcieli sami, przed przyjazdem policji, wydobyć rozbite auto. Wszyscy byli pijani, zostali zatrzymani i przesłuchani. Kierowca stanie przed sądem.

Czterej mężczyźni jechali volkswagenem drogą wojewódzką numer 731. Z nieustalonych jeszcze przyczyn wpadli do rowu i uderzyli w betonowy przepust. Do tego zdarzenia doszło w Grzegorzewicach (gm. Warka). To tam policjanci zauważyli mężczyzn, którzy wyciągali samochód z rowu. Pojazd był uszkodzony i miał zdemontowane obie tablice rejestracyjne.

Auto na parkingu, kierowca i pasażerowie w komendzie

"Wszyscy, obywatele Ukrainy w wieku 18-22 lata, byli pod wpływem alkoholu. Mieli od promila do ponad dwóch promili w organizmie. Pojazd został odholowany na parking, a mężczyźni doprowadzeni do komendy policji i przesłuchani" - informuje st. sierż. Elżbieta Dąbrowska z grójeckiej policji.

Mandat od razu, później sąd

21-latek, który kierował autem, został już ukarany mandatem w wysokości 1,2 tysiąca złotych i 10 punktami. Postawiono mu też zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i spowodowania kolizji. Stanie przed sądem. Grozi mu kara do trzech lat więzienia, a także wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

