Okolice Groził komendantowi policji, podczas zatrzymania "miał przy sobie broń" Oprac. Dariusz Gałązka |

Policja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: tomeqs/Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zatrzymaniu podejrzanego poinformowała w komunikacie policja z Piaseczna.

"6 czerwca 2026 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie na ulicy Puławskiej w Piasecznie zatrzymali 69-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego podejrzanego o kierowanie gróźb pozbawienia życia wobec Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. W trakcie zatrzymania przy mężczyźnie ujawniona została broń" - podano w komunikacie. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, gdzie usłyszał zarzuty karne związane z nielegalnym posiadaniem broni oraz kierowaniem gróźb karalnych wobec komendanta w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.

"Decyzją piaseczyńskiego sądu, na wniosek prokuratora zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie" - poinformowano.

OGLĄDAJ: TVN24