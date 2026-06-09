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Okolice

Groził komendantowi policji, podczas zatrzymania "miał przy sobie broń"

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Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: tomeqs/Shutterstock
Funkcjonariusze z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali 69-latka, który miał grozić komendantowi miejscowej policji. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

O zatrzymaniu podejrzanego poinformowała w komunikacie policja z Piaseczna.

"6 czerwca 2026 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie na ulicy Puławskiej w Piasecznie zatrzymali 69-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego podejrzanego o kierowanie gróźb pozbawienia życia wobec Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. W trakcie zatrzymania przy mężczyźnie ujawniona została broń" - podano w komunikacie. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, gdzie usłyszał zarzuty karne związane z nielegalnym posiadaniem broni oraz kierowaniem gróźb karalnych wobec komendanta w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.

"Decyzją piaseczyńskiego sądu, na wniosek prokuratora zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie" - poinformowano.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PiasecznoPolicja
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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