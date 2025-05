"Wytrwał tylko dziewięć minut". Korytarz życia potraktowali jak objazd wypadku

Zawracali korytarzem życia po wypadku na S7 Źródło: Kontakt 24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na trasie S7 na wysokości miejscowości Wilczy Targ zderzyły się w niedzielę rano dwa samochody osobowe. Jeden z kierowców został ranny. Na czas akcji służb droga w kierunku Radomia była całkowicie zablokowana. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z korka, pokazujące nieodpowiedzialne zachowanie kierowców. Jak relacjonował jego autor, wiele osób postanowiło zawrócić utworzonym na drodze korytarzem życia.

- Na drodze prawidłowo utworzył się korytarz życia, ale wytrwał tylko dziewięć minut. Kierowcy, którzy zawracali korytarzem życia, sami się zablokowali, nie potrafili przejechać. Powstały trzy sznury samochodów. Jeden z radiowozów przebijał się przez ten sznur - opisał nasz czytelnik.

Mężczyzna krytycznie ocenił postawę kierowców. - Dla mnie to jest porażająca nieodpowiedzialność i głupota ludzi. Przy każdej takiej sytuacji mówi się o tym, jak ważny jest korytarz życia dla ratowania ludzkiego zdrowia. Dziwne, że ludzie nadal potrafią się tak zachować, żeby zaoszczędzić kilka minut - stwierdził.

Kierowcy jechali pod prąd korytarzem życia Wypadek na S7 pod Grójcem - 25.05. 2025r. Źródło: Keraj/Kontakt24 Wypadek na S7 pod Grójcem - 25.05. 2025r. Źródło: Keraj/Kontakt24 Wypadek na S7 pod Grójcem - 25.05. 2025r. Źródło: Keraj/Kontakt24 Wypadek na S7 pod Grójcem - 25.05. 2025r. Źródło: Keraj/Kontakt24

Policja nie dostała zgłoszeń

O tę sytuację zapytaliśmy policję. - Nie mam informacji o tym, aby w niedzielę były zgłoszenia w tej sprawie - mówi aspirant Agata Sławińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Jak zaznacza, świadkowie podobnych sytuacji powinni przesyłać nagrania do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na adres: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl. - Nagranie trafiłoby wówczas do naszego Działu Wykroczeń. Policjanci sprawdziliby, kto nie zastosował się do przepisów - wyjaśnia.

Policjantka przypomina, że zawracanie na drodze ekspresowej może być dopuszczalne wyłącznie, gdy funkcjonariusze zadecydują o skierowaniu pojazdów z zablokowanej trasy na objazdy. Dodaje, że w niedzielę również podjęto taką decyzję, jednak dopiero po pewnym czasie od rozpoczęcia działań służb na miejscu zdarzenia.

Autor nagrania przekazał nam, że policjanci zezwolili na wycofanie się z trasy dopiero około 30-40 minut po tym, jak zarejestrował naganne zachowania kierowców w korytarzu życia.

Jak uformować korytarz życia Źródło: Ministerstwo Infrastruktury