Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Urodziła zdrowe dziecko, w nocy zmarła. Śledztwo prokuratury, oświadczenie szpitala

Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Grójec (Mazowieckie)
Źródło: Google Maps
W Grójcu (Mazowieckie) zmarła 31-letnia kobieta, która przyjechała do szpitala na planowe cesarskie cięcie. Dziecko przyszło na świat zdrowe. Kobieta po kilkunastu godzinach zmarła. Prokuratura wszczęła śledztwo. Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu wydał oświadczenie.

- Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie narażenia życia i zdrowia pacjentki w związku z zabiegiem cesarskiego cięcia przeprowadzonego przez personel medyczny szpitala w Grójcu oraz w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety - poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Doniesienie do prokuratury złożył mąż zmarłej.

Zgłaszała złe samopoczucie

4 stycznia ciężarna 31-latka zgłosiła się na oddział ginekologiczno-położniczy Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na planowane cesarskie cięcie. Jak wynika z ustaleń prokuratury, zabieg wykonano około południa, a na świat przyszło zdrowe dziecko.

- Po zabiegu pacjentka zgłaszała jednak złe samopoczucie, w związku z czym wdrażane były różne procedury medyczne. Ostatecznie kobieta zmarła w nocy - powiedziała prokurator Góźdź.

Śledczy będą teraz ustalać przyczynę zgonu 31-latki. Na poniedziałek zaplanowana jest sekcja zwłok.

- Zabezpieczono dokumentację szpitalną oraz z poradni, pod opieką której była ciężarna. Biegli ocenią przebieg opieki okołooperacyjnej, przebieg samego zabiegu, jak i działania podjęte przez personel medyczny po wykonaniu cesarskiego cięcia - powiedziała prokurator.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

W szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu wydał oświadczenie.

"W związku ze zgonem pacjentki, do którego doszło w dniu 5 stycznia 2026 r. na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, informujemy, że dokumentacja medyczna dotycząca przedmiotowej sprawy została zabezpieczona i przekazana do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. W szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Obecnie, w związku z prowadzonymi czynnościami przez Prokuraturę, szpital nie będzie udzielał dodatkowych informacji. Zapewniamy, że Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu w pełni współpracuje ze wszystkimi właściwymi instytucjami w celu rzetelnego i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego bolesnego i tragicznego zdarzenia" – napisano w nim.

"W sprawie śmierci 30-letniej kobiety po zgłoszeniu się na planowy poród w szpitalu w Grójcu Biuro Rzecznika Praw Pacjenta nie posiada informacji. Nie wpłynął również wniosek od rodziny pacjentki" - przekazał z kolei Rzecznik Praw Pacjenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa

Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa

Trzy godziny czekał na przyjęcie do szpitala, w drodze do auta dostał ostrego zawału

Trzy godziny czekał na przyjęcie do szpitala, w drodze do auta dostał ostrego zawału

Katarzyna Kędra
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/ tam/gp

Źródło: PAP,Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SzpitalOchrona zdrowiaProkuratura
Czytaj także:
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
TVN24
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Ciężarna zmarła po rutynowym zabiegu. "Pomyłka dotycząca gazu medycznego"
Klaudia Kamieniarz
Zima w Warszawie
Przy węzłach przesiadkowych staną namioty z ciepłą herbatą
Śródmieście
Policja (zdj. ilustracyjne)
Gwałt na policjantce, nowe ustalenia
Protest rolników w Warszawie
Protestujący rolnicy są przed Kancelarią Premiera
RELACJA
Karolina Bober została zastępczynią prezydenta Warszawy
Jest nowa zastępczyni prezydenta Warszawy
Śródmieście
Starszy sierżant Jacek Kordalski i sierżant Dawid Stępka pomogli mężczyźnie, który doznał udaru
Auto było dziwnie zaparkowane, kierowca nie reagował
Wypadek w miejscowości Ligówko
Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych
Mefedron zabezpieczony w mieszkaniu 26-latka
W mieszkaniu miał pół kilograma mefedronu
Białołęka
Tablice rejestracyjne
Kradł tablice, by nie płacić za paliwo
Nocka Bechsteina w Kampinoskim Parku Narodowym
Nowy gatunek w Kampinoskim Parku Narodowym
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się
Rafał Trzaskowski
Warszawa szykuje się na mrozy. Trzaskowski: to nie przelewki
TVN24
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do wody, jedna nie żyje. Apel policji do świadków
Pożar samochodu, Warszawa
Auto stanęło w płomieniach
Praga Północ
Złotówki Pieniądze PLN
Wyłudzili nawet 498 milionów. "Kluczowa rola" oskarżonej
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 24-latka
Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów
Praga Północ
Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy
Ogień wydostawał się z okien, strażacy ewakuowali kobietę
Ursus
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Dwa zdarzenia, sześć aut, jeden kierowca uciekł
Żoliborz
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
Wola
76-latek mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
Praga Północ
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Wrócił fotoradar rekordzista. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą
Ursus
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty
Park Akcji "Burza"
Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody
Mokotów
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Oblodzone torowisko, tramwaje jeździły objazdami
Praga Południe
Zima w Warszawie
Świąteczny "exodus" mieszkańców stolicy
Śródmieście
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Uszkodzona rura ciepłownicza, kobieta poparzona wrzątkiem. Naprawili awarię
Śródmieście
Pożar w Płocku
Pożar w bloku i ewakuacja. Policja pokazuje nagranie
Smog w Warszawie
Kolejny dzień fatalnego powietrza w Warszawie
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki