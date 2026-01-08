Grójec (Mazowieckie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Prokuratura Rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie narażenia życia i zdrowia pacjentki w związku z zabiegiem cesarskiego cięcia przeprowadzonego przez personel medyczny szpitala w Grójcu oraz w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety - poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Doniesienie do prokuratury złożył mąż zmarłej.

Zgłaszała złe samopoczucie

4 stycznia ciężarna 31-latka zgłosiła się na oddział ginekologiczno-położniczy Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na planowane cesarskie cięcie. Jak wynika z ustaleń prokuratury, zabieg wykonano około południa, a na świat przyszło zdrowe dziecko.

- Po zabiegu pacjentka zgłaszała jednak złe samopoczucie, w związku z czym wdrażane były różne procedury medyczne. Ostatecznie kobieta zmarła w nocy - powiedziała prokurator Góźdź.

Śledczy będą teraz ustalać przyczynę zgonu 31-latki. Na poniedziałek zaplanowana jest sekcja zwłok.

- Zabezpieczono dokumentację szpitalną oraz z poradni, pod opieką której była ciężarna. Biegli ocenią przebieg opieki okołooperacyjnej, przebieg samego zabiegu, jak i działania podjęte przez personel medyczny po wykonaniu cesarskiego cięcia - powiedziała prokurator.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

W szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu wydał oświadczenie.

"W związku ze zgonem pacjentki, do którego doszło w dniu 5 stycznia 2026 r. na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, informujemy, że dokumentacja medyczna dotycząca przedmiotowej sprawy została zabezpieczona i przekazana do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. W szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Obecnie, w związku z prowadzonymi czynnościami przez Prokuraturę, szpital nie będzie udzielał dodatkowych informacji. Zapewniamy, że Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu w pełni współpracuje ze wszystkimi właściwymi instytucjami w celu rzetelnego i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego bolesnego i tragicznego zdarzenia" – napisano w nim.

Rozwiń

"W sprawie śmierci 30-letniej kobiety po zgłoszeniu się na planowy poród w szpitalu w Grójcu Biuro Rzecznika Praw Pacjenta nie posiada informacji. Nie wpłynął również wniosek od rodziny pacjentki" - przekazał z kolei Rzecznik Praw Pacjenta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD