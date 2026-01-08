Logo TVN Warszawa
Warszawa
To miał być planowy poród, 30-latka nie żyje. Śledztwo prokuratury, oświadczenie szpitala

Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Grójec (Mazowieckie)
Źródło: Google Maps
W Grójcu (Mazowieckie) zmarła 30-letnia kobieta, która przyjechała do szpitala na planowy poród. Dziecko urodziło się zdrowe. Prokuratura wszczęła śledztwo. Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu wydał oświadczenie.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Internauta przekazał nam, że w poniedziałek "w szpitalu w Grójcu zmarła 30-letnia kobieta po przyjściu na planowy poród".

Śledztwo prokuratury

Informację potwierdziła prokuratura. - W tej sprawie, w oparciu o zawiadomienie męża zmarłej, prokurator wszczął dzisiaj śledztwo - przekazał nam w czwartek przed południem prokurator Krzysztof Sobechowicz z Prokuratury Rejonowej w Grójcu. I zapewnił: - Kwestia śmierci tej pacjentki będzie wyjaśniana.

Sobechowicz zaznaczył, że to jedyne informacje, które - na tym etapie sprawy - może przekazać. - Ze względu na dobro śledztwa, zwłaszcza osób pokrzywdzonych, ale również osób, które postępowanie bezpośrednio dotyczy, czyli personelu medycznego - wyjaśnił. I podkreślił: - Na ten moment nie można jednoznacznie określić, co tam się wydarzyło.

Zapytany o stan dziecka, odpowiedział, że urodziło się zdrowe.

W szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu wydał oświadczenie.

"W związku ze zgonem pacjentki, do którego doszło w dniu 5 stycznia 2026 r. na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, informujemy, że dokumentacja medyczna dotycząca przedmiotowej sprawy została zabezpieczona i przekazana do Prokuratury Rejonowej w Grójcu. W szpitalu zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Obecnie, w związku z prowadzonymi czynnościami przez Prokuraturę, szpital nie będzie udzielał dodatkowych informacji. Zapewniamy, że Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu w pełni współpracuje ze wszystkimi właściwymi instytucjami w celu rzetelnego i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego bolesnego i tragicznego zdarzenia" – napisano w nim.

"W sprawie śmierci 30-letniej kobiety po zgłoszeniu się na planowy poród w szpitalu w Grójcu Biuro Rzecznika Praw Pacjenta nie posiada informacji. Nie wpłynął również wniosek od rodziny pacjentki" - przekazał Rzecznik Praw Pacjenta.

Katarzyna Kędra
Autorka/Autor: katke/ tam

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Szpital Ochrona zdrowia Prokuratura
