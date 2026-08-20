Okolice "Slalom" ciągnikiem. Kierujący z trzema promilami i dożywotnim zakazem Oprac. Katarzyna Kędra |

Prowadził ciągnik mimo zakazu, miał ponad trzy promile Źródło wideo: KPP w Grójcu Źródło zdj. gł.: KPP w Grójcu

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Do zdarzenia doszło w zeszły piątek. Dzielnicowe otrzymały zgłoszenie dotyczące kierującego ciągnikiem rolniczym, który poruszał się drogą w kierunku Goszczyna, będąc pod silnym wpływem alkoholu.

"Funkcjonariuszki pojechały na miejsce, gdzie zastały zgłaszającego oraz świadków zdarzenia. Z ich relacji wynikało, że kierujący ciągnikiem miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Jeden ze świadków przekazał policjantom również nagranie, na którym widoczny był jadący ciągnik" - przekazała oficer prasowa policji w Grójcu sierżant sztabowy Elżbieta Dąbrowska.

Mężczyzna prowadził ciągnik, mając ponad trzy promile Źródło zdjęcia: KPP w Grójcu

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Zarzuty

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu w celu przeprowadzenia dalszych czynności. "Podczas badania stanu trzeźwości uzyskano wynik ponad trzech promili alkoholu w organizmie" - dodała policjantka.

Policjanci ustalili również, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony przez Sąd Rejonowy w Grójcu. Dodatkowo ciągnik nie posiadał ważnego badania technicznego. Pojazd został przekazany właścicielowi.

"Mężczyzna usłyszał zarzuty za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. 43-latek odpowie również za wykroczenie, jakim jest kierowanie pojazdem bez ważnych badań technicznych" - podsumowała na koniec sierżant sztabowy Dąbrowska.