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Okolice

Jechał od krawędzi do krawędzi. Miał cztery promile

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Policjanci zatrzymali 46-latka
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Grójec
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Dzięki reakcji świadków policjanci zatrzymali kierowcę auta dostawczego. Jechał bardzo niepewnie. Okazało się, że miał ponad cztery promile alkoholu w organizmie.

W środę policjanci z Grójca otrzymali zgłoszenie od osób, które widziały kierowcę poruszającego się w niebezpieczny sposób - od krawędzi do krawędzi. Zgłaszający przekazali funkcjonariuszom informacje dotyczące pojazdu oraz kierunku jazdy.

W miejscowości Bikówek, na drodze krajowej numer 50, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli Fiata Ducato.

Miał cztery promile

"Badanie trzeźwości wykazało u kierowcy ponad cztery promile alkoholu w organizmie" - przekazała sierż. szt. Elżbieta Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Bójka na trasie S8. Nagranie
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Bójka na trasie S8. Nagranie

Funkcjonariusze zatrzymali 46‑letniemu mieszkańcowi powiatu radomskiego prawo jazdy, a pojazd, którym kierował, został odholowany na parking. Dalsze czynności w sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Policjanci zatrzymali 46-latka
Policjanci zatrzymali 46-latka
Źródło zdjęcia: KPP Grójec

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policja przypomina, że reakcja świadków może zapobiec tragedii. "Jeżeli zauważymy kierowcę, którego zachowanie na drodze wskazuje, że może znajdować się pod wpływem alkoholu, należy niezwłocznie powiadomić policję, przekazując informacje o pojeździe, jego lokalizacji i kierunku jazdy" - zaapelowała Dąbrowska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
AlkoholPrzestępczość w WarszawiePolicja
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