"Jeden plądrował samochód, drugi pilnował właściciela i drogi, a trzeci czekał na nich w aucie"

Włamywali się do aut, znikały cenne przedmioty. Nie zostawiali jednak praktycznie żadnych śladów. Policjanci zatrzymali trzy osoby, znaleźli przy nich urządzenie do zagłuszania sygnału pilota sterującego centralnym zamkiem samochodu.

- Policjanci z Grójca w styczniu i lutym 2023 otrzymywali zgłoszenia dotyczące kradzieży z włamaniami do pojazdów. Łupem sprawców padały między innymi damskie torebki, pieniądze oraz telefony komórkowe. Wszystkie te zdarzenia miały wspólny mianownik - miejsce ich popełnienia i bezinwazyjne dostanie się do wnętrza pojazdu. Sprawą zajęli się kryminalni - informuje w komunikacie nadkom. Agnieszka Wójcik z grójeckiej policji.

Trzech zatrzymanych

Policjanci podejrzewali, że mają do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt służący do włamań. 1 marca zatrzymali trzech obywateli Gruzji, w wieku 50, 54 i 60 lat. W trakcie przeszukania znaleźli przy nich urządzenie służące do zagłuszania sygnału pilota sterującego centralnym zamkiem samochodu.