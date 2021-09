Poprosił o podwiezienie do sklepu. Gdy został sam w aucie, odjechał

Kierowca postanowił pomóc mężczyźnie, który poprosił go o podwiezienie do sklepu. Jak relacjonuje policja, ten nie dość, że ukradł samochód, to jeszcze spowodował nim kolizję. Okazało się też, że ma prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Pijany 29-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty.