Okolice

Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku

Policja zatrzymała 33-latka
Dr Samoraj-Charitonow o wychodzeniu z przemocy domowej: ważne, żeby z tej ścieżki już nie zejść
Źródło: TVN24+
33-latek został zatrzymany przez policjantów z Grodziska Mazowieckiego. Mężczyzna był agresywny wobec członków rodziny. Usłyszał zarzuty znęcania się nad matką, kierowania gróźb wobec dziecka i uszkodzenia mienia. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego zostali skierowani na interwencję domową w Milanówku. "Na miejscu zastali kobietę, która nie mogła wejść do własnego mieszkania w obawie przed agresywnym synem. Poinformowała również, że podobne, trudne dla niej sytuacje powtarzają się od około dwóch lat" - poinformowała w komunikacie asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Funkcjonariusze podjęli próbę dostania się do środka. Z mieszkania słychać było wyzwiska wobec matki i policjantów. Gdy tylko drzwi zostały otwarte, policjanci obezwładnili mężczyznę i zatrzymali go. "Przeprowadzone w komendzie badanie jego stanu trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie" - podała Zych.

Policja zatrzymała 33-latka
Źródło: KPP Grodzisk Mazowiecki

To nie pierwsza awantura

Podczas pracy policjanci ustalili także, że dzień wcześniej 33-latek wszczął awanturę w mieszkaniu byłej partnerki. "Uszkodził drzwi wejściowe i telefon komórkowy, a także groził pobiciem dziecku będącemu pod jej opieką" - przekazała Zych.

Jak dodała policjantka, po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty karne popełnienia wszystkich trzech przestępstw.

Policjanci i prokurator złożyli do sądu wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania. Został on rozpatrzony pozytywnie i mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące za kratkami. Popełnione przez niego przestępstwa zagrożone są karą 5 lat pozbawienia wolności.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Grodzisk Mazowiecki

Przestępczość w WarszawiePrzemoc wobec kobietPrzemoc domowaPolicja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki