Ze sklepowej palety zniknął towar. Dwie osoby z zarzutami

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego ustalili sprawców kradzieży różnych artykułów z palety stojącej przed jednym ze sklepów. Mężczyźni część towaru sprzedali już do lombardu. Teraz grozi im po pięć lat pozbawienia wolności.

Grodziscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży ze sklepowej palety artykułów odzieżowych i gospodarstwa domowego o wartości ponad trzech tysięcy złotych. Zdobyte przez nich informacje doprowadziły do dwóch mężczyzn bez stałego miejsca zamieszkania. Policjanci szybko odnaleźli obu podejrzanych i zatrzymali ich.

Część łupów trafiła do lombardu

- W toku wykonywanych czynności dochodzeniowo-śledczych wyszło na jaw, że jeden z zatrzymanych kilkukrotnie sprzedawał w lombardzie część skradzionych rzeczy. W sprawdzonym miejscu policjanci odzyskali między innymi odkurzacz i golarki do ubrań, a wstawiającym był zatrzymany 24-latek. Razem ze swoim 42-letnim wspólnikiem usłyszeli zarzuty dokonania kradzieży, za co grozi im po pięć lat więzienia. Młodszy z nich odpowie dodatkowo za trzykrotne wprowadzenie w błąd pracownika lombardu co do legalności sprzedawanego sprzętu - poinformowała rzeczniczka policji w Grodzisku Mazowieckim aspirant sztabowy Katarzyna Zych.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn Źródło: KPP w Grodzisku Mazowieckim

Policjantka zaznaczyła, że za doprowadzenie spółki prowadzącej lombard do niekorzystnego rozporządzania mieniem grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Maz.