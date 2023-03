Zatrzymali go na stacji paliw, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

czytaj dalej

Policja spłaciła swoje ubiegłoroczne wielomilionowe zadłużenie, ale już zaczyna się zadłużać na nowo - wynika z informacji tvn24.pl. Pod koniec ubiegłego roku sytuacja była tak zła, że w komendzie stołecznej chciano, by policjanci płacili za paliwo do radiowozów z własnej kieszeni. Teraz kołem ratunkowym dla policyjnego budżetu ma być sięgnięcie do funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy.