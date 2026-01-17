Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wypadek na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów

Awaria w rejonie Pruszkowa. Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Grodzisk Mazowiecki
Źródło: Google Earth
W rejonie stacji PKP Grodzisk Mazowiecki doszło do tragicznego zdarzenia. Są utrudnienia w ruchu pociągów. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak poinformował nas młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do zdarzenia doszło około godziny 9.40 w rejonie stacji Grodzisk Mazowiecki. Człowiek dostał się pod pociąg relacji Wrocław-Białystok.

- Pociągiem podróżowało około 350 osób. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy pasażerom w opuszczeniu pociągu. Ostatni wagon zatrzymał się jeszcze w obrębie peronu - powiedział strażak.

Jak dowiedzieliśmy się w zespole prasowym PKP PLK, ruch na szlaku nie został wstrzymany. Odbywa się po pozostałych torach stacyjnych. Występują kilkunastominutowe opóźnienia pociągów.

Autorka/Autor: dg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
Wypadek
Czytaj także:
ferie zimowe (zdj. ilustracyjne)
Ferie w Warszawie i okolicach. Gdzie wybrać się z dziećmi? Radzi autorka bloga
Okolice
W wyniku awarii wodociągowej powstało rozlewisko
Pękła magistrala wodociągowa. Woda zalała skwer
Pruszków
Zima w Warszawie
Dźwięki stolicy szkodzą mieszkańcom. Alarmujące wyniki raportu
Klaudia Kamieniarz
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom
Okolice
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
Okolice
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
Śródmieście
Akcja służb w Mławie
Dwie ofiary zawalonej hali. Biegły ustalił przyczynę katastrofy
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
Praga Południe
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż
Okolice
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
Okolice
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
Włochy
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
Okolice
Rzeźba "Cień" Idy Karkoszki na wystawie "Niech nas widzą!"
Kiedyś obraz, dziś Instagram. Malarstwo i rzeźba na równi z Diorem
Martyna Nowosielska-Krassowska
Protest mieszkańców przeciwko budowie autostrady A50
"My się łatwo nie poddamy, naszych działek nie oddamy"
Śródmieście
Zagubiony senior błąkał się po Pradze
Zagubiony senior spacerował w samej koszuli w mroźny dzień
Próbował przemycić ponad 70 kilogramów narkotyków
Ponad 70 kilogramów liści odurzającej rośliny przejęte na lotnisku
Włochy
Student UW zbudował igloo
Student Uniwersytetu Warszawskiego zbudował "śnieżną mikrokawalerkę"
Ochota
Nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Wyrzucił z auta sejf z gotówką
Śródmieście
Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Skargi na firmę zatrudniającą obsługę i zerwana umowa
Dariusz Gałązka
Dzik na trasie Siekierkowskiej, Warszawa
Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić
Praga Południe
PPL chce przejąć lotnisko w Modlinie (zdjęcie ilustracyjne)
Polskie Porty Lotnicze chcą przejąć lotnisko w Modlinie
Okolice
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Pan Mieczysław od 15 lat żyje w jamie nad Wisłą
Pięć dzieł Andy'ego Warhola w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dzieł Andy'ego Warhola
Śródmieście
Młody łoś z plastikową huśtawką
Młody łoś z dziecięcą huśtawką na porożu. Apel leśników
Okolice
Zima na Lotnisku Chopina
Kosztowna zima dla Lotniska Chopina. Wydali już 14 millionów
Włochy
Blisko godzinę walczyli o życie ciężko wychłodzonego mężczyzny
"To były minuty, a wydawały się wiecznością". Dramatyczna walka o życie
Wawer
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Tramwaj z Dworca Zachodniego na Wolę coraz bliżej. Jest ważna umowa
Wola
Narkotyki ukryte w przesyłce kurierskiej ujawnione w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
To nie był dezodorant. Tajemnica paczki wysłanej do strzeżonego ośrodka
Okolice
Koncepcja modernizacji muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
Wyremontują muszlę koncertową. Zyska dach nad publicznością
Praga Południe
Dwa ze 125 skontrolowanych nośników było legalnych
Skontrolowali 125 reklam. 123 były nielegalne. Funkcjonują "w stanie faktycznej bezkarności"
Mateusz Mżyk
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki