Wypadek na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów

Grodzisk Mazowiecki Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował nas młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do zdarzenia doszło około godziny 9.40 w rejonie stacji Grodzisk Mazowiecki. Człowiek dostał się pod pociąg relacji Wrocław-Białystok.

- Pociągiem podróżowało około 350 osób. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy pasażerom w opuszczeniu pociągu. Ostatni wagon zatrzymał się jeszcze w obrębie peronu - powiedział strażak.

Jak dowiedzieliśmy się w zespole prasowym PKP PLK, ruch na szlaku nie został wstrzymany. Odbywa się po pozostałych torach stacyjnych. Występują kilkunastominutowe opóźnienia pociągów.