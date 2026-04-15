Auto na dachu, kierowca uciekł. Wpadł, bo przyszedł sprawdzić trzeźwość

Mężczyznę rozpoznał dyżurny
Przyszedł na komendę w Grodzisku Mazowieckim sprawdzić stan trzeźwości i miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że chwilę wcześniej jego auto dachowało, a on uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca został zatrzymany.

We wtorek po 22 do grodziskiej komendy wpłynęła informacja o zdarzeniu drogowym. Policjanci potwierdzili dachowanie Skody. W samochodzie ani w jego pobliżu nie było nikogo, a auto nie posiadało tablic rejestracyjnych. Rozpoczęło się ustalanie właściciela i kierowcy pojazdu. Po zdobyciu tych informacji dyżurny szybko przekazał załogom rysopis mężczyzny, który mógł kierować samochodem.

- Tymczasem po północy do budynku grodziskiej komendy wszedł mężczyzna, który poprosił o wykonanie badania trzeźwości w związku z tym, że zamierzał jechać samochodem. Czujny dyżurny natychmiast rozpoznał osobę, której rysopis rozsyłał jako prawdopodobnie kierującego wcześniej Skodą. Wynik badania 24-latka po dwóch godzinach od zdarzenia nadal wskazywał 0,7 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany - przekazała rzeczniczka grodziskiej policji aspirant sztabowy Katarzyna Zych.

Źródło: KPP w Grodzisku Mazowieckim

Po wykonanych czynnościach procesowych policjanci potwierdzili, że ten sam mężczyzna kierował Skodą, zjechał na pobocze i doprowadził do dachowania. Przyznał się także do zdjęcia z auta tablic rejestracyjnych i ucieczki. - Był przekonany, że zdąży zabrać samochód, zanim policjanci ustalą jego dane. Nie przewidział tak szybkiego i skutecznego działania dyżurnych. Po wytrzeźwieniu 24-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara nawet trzech lat pozbawienia wolności - przypomniała policjantka.

Miał 730 tysięcy złotych. Nie potrafił wyjaśnić, skąd
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miał 730 tysięcy złotych. Nie potrafił wyjaśnić, skąd

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Grodzisku Mazowieckim

Czytaj także:
Protest przeciwko odłowowi dzików
Protest pod oknami Trzaskowskiego. "Dzik jest dobry, ratusz zły"
Śródmieście
Poszukiwany listem gończym został zatrzymany na lotnisku
Lotnisko, hala odlotów i kajdanki. Nieudana ucieczka do Holandii
Włochy
Potrącenie rowerzysty przed rosyjską ambasadą
Kurier potrącony przez samochód rosyjskiej ambasady
Mokotów
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
Odcinkowy pomiar prędkości na Wisłostradzie. Co z fotoradarem na Grochowskiej?
Śródmieście
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Brutalne zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy przebadali Bartosza G.
Wypadek w Łomiankach
Areszty po tragedii. Prokuratura o "przerzucaniu się odpowiedzialnością"
Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie
Pili razem alkohol w garażu. Doszło do ataku nożem
Próba medialna spektaklu "Requiem dla snu" w Teatrze Studio
Wyczerpani dopaminą w niewoli algorytmów
Piotr Bakalarski
39-latek nerwowo kręcił się przy bankomacie
Zgubiły ich nerwy przy bankomacie
Bemowo
Marihuana ukryta była między innymi w gołębniku
Narkotyki z gołębnika
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Zamienił buty. Musi opuścić Polskę
Obywatel Turcji usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się do kobiety
Zawieźli ją do szpitala, wtedy powiedziała, że znęca się nad nią partner
Żoliborz
Osiedle "Stacja Dom" w Nowej Iwicznej
Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić
Klaudia Kamieniarz
Odśnieżanie warszawskich ulic
To była najtrudniejsza i najdroższa zima od 13 lat
Ulice
Jeż utknął między oknem a kratami
Zagadką jest, jak się tam dostał
Praga Północ
Wizualizacja hali na Skrze
Ruszy budowa hali sportowej, zrujnowany stadion musi czekać
Piotr Bakalarski
ropa naftowa baryłka paliwo
Uwierzyły w szybki zysk, "zainwestowały" w ropę naftową
Wypadek w Łomiankach
W dniu wypadku "wypił litr wódki", miał zakazy prowadzenia
Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki znalazł Szron
Kłopoty pasażera, grozi mu 10 lat więzienia
Uszkodził radiowóz, wyzywał policjantów i matkę
Pijany i agresywny 16-latek
Praga Południe
Prace remontowe na S8 prowadzone będą tylko w nocy
Remont trasy S8, prace tylko w nocy
Targówek
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni
Bielany
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
To nie był "zwyczajny" wrak
Praga Południe
Obywatel Indii z przerobionymi dokumentami zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin
Wpadka 32-latka w Modlinie. Miał w paszporcie podrobione stemple
Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku
Nastolatkowie ukradli auto i próbowali ukraść koparkę. Dla "zabawy"
Wilanów
Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu
Kolejna dzielnica tonie w śmieciach
Praga Południe
dachowanie-2
Sześć rozbitych aut, dwie ofiary i nagranie, które mrozi krew w żyłach
Dariusz Gałązka
Próbował uniknąć kontroli, miał blisko 2,5 promila alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Finał 40. urodzin: pościg i 2,5 promila alkoholu
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
Ursynów
