Wjechał tirem w filar stacji. Dostał mandat. "Wstrzymana sprzedaż paliw"

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim poinformowała bezpośrednio po zdarzeniu, że nie stwierdzono wycieków paliwa. Decyzją policji pojazd pozostał w tym miejscu, w którym się zatrzymał. I w środę wciąż tam stał. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało.

- Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem w wyniku poślizgu i uderzył w filar – podała nam w środę asp. szt. Katarzyna Zych, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. - Kierowca został ukarany mandatem - dodała policjantka.

Paliwa nie kupisz

W środę stacja paliw, gdzie doszło do zdarzenia, pozostała nieczynna w zakresie swojej podstawowej działalności. Jak udało nam się ustalić, stan budynku musi ocenić inspektor nadzoru budowlanego.

- W związku ze zdarzeniem na stacji czasowo wstrzymana jest sprzedaż paliw. Pozostała część obiektu, w tym sklep, funkcjonuje normalnie. Staramy się przywrócić sprzedaż paliw najszybciej jak to możliwe - przekazał nam Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy Orlenu.