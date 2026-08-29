Uszkodzona trakcja, opóźnione pociągi pod Warszawą
Informację o uszkodzonej trakcji w pobliżu Grodziska Mazowieckiego otrzymaliśmy na Kontakt24.
Jak informuje Portal Pasażera PKP PLK, na szlaku pomiędzy Żyrardowem a Grodziskiem Mazowieckim doszło do awarii sieci trakcyjnej. Opóźnienia notują pociągi z i do Skierniewic.
O utrudnieniach ostrzega również przewoźnik Koleje Mazowieckie. "Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa-Skierniewice. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - informuje w komunikacie.
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24