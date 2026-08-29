Okolice Uszkodzona trakcja, opóźnione pociągi pod Warszawą Oprac. Dariusz Gałązka |

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie

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Informację o uszkodzonej trakcji w pobliżu Grodziska Mazowieckiego otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak informuje Portal Pasażera PKP PLK, na szlaku pomiędzy Żyrardowem a Grodziskiem Mazowieckim doszło do awarii sieci trakcyjnej. Opóźnienia notują pociągi z i do Skierniewic.

O utrudnieniach ostrzega również przewoźnik Koleje Mazowieckie. "Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa-Skierniewice. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie" - informuje w komunikacie.