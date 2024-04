Groził żonie nożem i ranił ją

Zgodnie z ustawową definicją przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej. Zawsze możesz wzywać policję oraz zwrócić się o pomoc do podmiotów/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Twojej okolicy. W przypadku, gdy zachowania osoby stosującej przemoc domową wyczerpują znamiona przestępstwa masz prawo do złożenia zawiadomienia w najbliższej jednostce policji. Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za różne ich bezprawne zachowania. W przypadku pozyskania informacji o stosowaniu przemocy domowej lub podejrzeniu jej stosowania, policjanci podejmują czynności w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty". Do jej wdrożenia nie jest wymagana zgoda osoby doznającej przemocy domowej. Jeżeli policjant na miejscu interwencji domowej stwierdzi bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia osoby doznającej przemocy, zatrzyma osobę stosującą przemoc. Może również wobec tej osoby wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia na okres 14 dni, lub zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej.