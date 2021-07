MZ: padli ofiarą agresji antyszczepionkowców. Pracownicy grodziskiego punktu szczepień odznaczeni przez ministra

We wtorek przed południem minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył odznaczenia pracownikom punktu szczepień w Grodzisku Mazowieckim, którzy w niedzielę powstrzymywali antyszczepionkowców przed wtargnięciem do budynku. Doszło wówczas do przepychanek, również z policją. Uszkodzona została karetka pogotowia, zatrzymano łącznie dwie osoby.

Szarpanina przed punktem szczepień

Przypomnijmy: chodzi o szarpaninę, do której doszło w niedzielę w zorganizowanym w grodziskiej Mediatece punkcie szczepień. Na nagraniach dostępnych w sieci widać grupę osób ubranych w kamizelki z logo organizacji, która - jak sama się przedstawia - "stawia opór bezprawiu rządu i policji", a na profilach w mediach społecznościowych publikuje też posty zniechęcające do szczepień przeciw COVID-19.

W niedzielę zabrali się przed wejściem do budynku Mediateki, próbując wejść do środka i zakłócić akcję szczepień. Powstrzymali ich jednak obecni w punkcie pracownicy, w tym ochrona. Doszło do szarpaniny i przepychanek. Nie zabrakło też mnóstwo przekleństw. W tym miejscu doszło jeszcze do dwóch innych incydentów: grupa osób w żółtych kamizelkach próbowała powstrzymać policyjny radiowóz przed odjazdem, w którym prawdopodobnie znajdowała się jedna z zatrzymanych osób. Kładli się na masce pojazdu, spierali z funkcjonariuszami.