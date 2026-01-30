Kłopoty pasażera, trafił do aresztu

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego wytypowali podejrzanego o przestępczość narkotykową. Zatrzymali auto, którym jechał.
"26-latek był pasażerem auta. Funkcjonariusze znaleźli przy nim opakowanie z białymi kryształkami. Przeszukali cały samochód, było tam jeszcze kilka torebek z podobną substancją oraz białym proszkiem" - wskazała asp. sztab. Katarzyna Zych, rzeczniczka policji w Grodzisku Mazowieckim.
Klefedron i kokaina
"Badanie wykazało, że było to ponad 77 gramów klefedronu oraz ponad 26 gramów kokainy" - dodała policjantka.
Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.
Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.
