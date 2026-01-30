Kłopoty pasażera, trafił do aresztu

Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i został aresztowany Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego wytypowali podejrzanego o przestępczość narkotykową. Zatrzymali auto, którym jechał.

"26-latek był pasażerem auta. Funkcjonariusze znaleźli przy nim opakowanie z białymi kryształkami. Przeszukali cały samochód, było tam jeszcze kilka torebek z podobną substancją oraz białym proszkiem" - wskazała asp. sztab. Katarzyna Zych, rzeczniczka policji w Grodzisku Mazowieckim.

Klefedron i kokaina

"Badanie wykazało, że było to ponad 77 gramów klefedronu oraz ponad 26 gramów kokainy" - dodała policjantka.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wiózł narkotyki, zaparkował obok radiowozu.

Policja zatrzymała 35-latka Źródło: KSP

OGLĄDAJ: TVN24 HD