Okolice

Kłopoty pasażera, trafił do aresztu

Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i został aresztowany
Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i został aresztowany
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
W ręce policjantów wpadł 26-latek, który miał łącznie ponad 100 gramów narkotyków - klefedronu i kokainy. Usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego wytypowali podejrzanego o przestępczość narkotykową. Zatrzymali auto, którym jechał.

"26-latek był pasażerem auta. Funkcjonariusze znaleźli przy nim opakowanie z białymi kryształkami. Przeszukali cały samochód, było tam jeszcze kilka torebek z podobną substancją oraz białym proszkiem" - wskazała asp. sztab. Katarzyna Zych, rzeczniczka policji w Grodzisku Mazowieckim.

Klefedron i kokaina

"Badanie wykazało, że było to ponad 77 gramów klefedronu oraz ponad 26 gramów kokainy" - dodała policjantka.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wiózł narkotyki, zaparkował obok radiowozu.

Klatka kluczowa-179667
Policja zatrzymała 35-latka
Źródło: KSP
