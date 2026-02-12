Policjanci z Grodziska Mazowieckiego zostali skierowani do Żabiej Woli, gdzie osoba siedząca za kierownicą auta miała spożywać alkohol.
Promil alkoholu i finansowa propozycja
Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli, jak opel wyjeżdża z parkingu szkolnego. Zatrzymali kierowcę. "42-latek miał w organizmie prawie promil alkoholu" - poinformowała w komunikacie asp .sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Policjanci zatrzymali mężczyznę. "Wtedy on zaproponował funkcjonariuszom 10 tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Reakcja policjantów mogła być tylko jedna. Kierowca został pouczony, że swoją obietnicą przekupstwa popełnił kolejne przestępstwo, za co również poniesie odpowiedzialność karną" - opisała Zych.
Pożegnał się z autem, usłyszał zarzuty
Mężczyzna został przewieziony do grodziskiej komendy, a jego auto zostało odholowane na parking.
W Prokuraturze Rejonowej w Żyrardowie 42-latek usłyszał zarzuty złożenia funkcjonariuszom publicznym obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w celu nakłonienia ich do naruszenia przepisów prawa oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. "Popełnione przez niego przestępstwo korupcyjne zagrożone jest karą nawet 10 lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła Zych.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Grodzisk Mazowiecki