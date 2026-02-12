Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Prowadził po alkoholu. Policjantom zaproponował wysoką kwotę

42-latek został zatrzymany
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Dzięki reakcji świadka, policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał w organizmie prawie promil alkoholu. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, zaproponował funkcjonariuszom łapówkę - podała policja.

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego zostali skierowani do Żabiej Woli, gdzie osoba siedząca za kierownicą auta miała spożywać alkohol.

Promil alkoholu i finansowa propozycja

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli, jak opel wyjeżdża z parkingu szkolnego. Zatrzymali kierowcę. "42-latek miał w organizmie prawie promil alkoholu" - poinformowała w komunikacie asp .sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Policjanci zatrzymali mężczyznę. "Wtedy on zaproponował funkcjonariuszom 10 tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Reakcja policjantów mogła być tylko jedna. Kierowca został pouczony, że swoją obietnicą przekupstwa popełnił kolejne przestępstwo, za co również poniesie odpowiedzialność karną" - opisała Zych.

42-latek został zatrzymany
42-latek został zatrzymany
Źródło: KPP Grodzisk Mazowiecki

Pożegnał się z autem, usłyszał zarzuty

Mężczyzna został przewieziony do grodziskiej komendy, a jego auto zostało odholowane na parking.

W Prokuraturze Rejonowej w Żyrardowie 42-latek usłyszał zarzuty złożenia funkcjonariuszom publicznym obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w celu nakłonienia ich do naruszenia przepisów prawa oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. "Popełnione przez niego przestępstwo korupcyjne zagrożone jest karą nawet 10 lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła Zych.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Grodzisk Mazowiecki

Udostępnij:
Tagi:
AlkoholPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Wyrok za potrójne zabójstwo w Wielkanoc w domu w Ursusie
Cztery ciała w jednym domu. Wyrok w sprawie makabrycznej zbrodni
Alicja Glinianowicz
Warunki drogowe na S2 przy moście Południowym
Niebezpiecznie na drogach. Gęsta mgła i ryzyko gołoledzi
Ulice
Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury i Nauki
Przyciągała uwagę tysięcy osób. Nie żyje Giga, samica sokoła z Pałacu Kultury
Śródmieście
Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Pijany zjechał na torowisko. Zarzuty dla kierowcy i pasażerki
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Tak działa nocna cisza alkoholowa. Dane nie pozostawiają wątpliwości
Klaudia Kamieniarz
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Zima nie zatrzymała prac w tunelu tramwajowym. Ale może wpłynąć na harmonogram
Klaudia Kamieniarz
Odnowiono witraże w kościele Opatrzności Bożej w Wesołej
Mycie, klejenie, kitowanie. Odnowili witraże wybitnego artysty
Wesoła
Wilk w Polsce jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną
Zastrzelony wilk znaleziony w lesie
Artur Węgrzynowicz
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Policja szuka zaginionego Aleksandra. Nastolatek przed tygodniem wyszedł z domu
Praga Północ
Janina Rożecka
Zmarła Janina Rożecka "Dora", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Żoliborz
Kobieta wpadła do przerębla w stawie (zdj. ilustracyjne)
Kobieta wpadła do przerębla. W ostatniej chwili uratowali ją policjanci
Okolice
Wypadek autobusu na DK62 pod Wyszkowem
Chciał uniknąć zderzenia z łosiem, autobus wpadł do rowu. Wielu rannych
Okolice
W marcu otwarcie Państwowego Muzeum Archeologicznego
Popularne muzeum otworzą po długim remoncie
Śródmieście
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
Okolice
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
Trasa Łazienkowska
Krucza, Plac Narutowicza, Trasa Łazienkowska. Lista inwestycji drogowych
Klaudia Kamieniarz
Atak na ratownika medycznego w Kozienicach (zdjęcie ilustracyjne)
"Zamachnął się i uderzył ratownika medycznego"
Okolice
36-latek został zatrzymany
Nie powinien prowadzić z dwóch powodów. Szybki wyrok
Mokotów
Zatrzymani w sprawie pobicia dwóch kobiet
Dwie Ukrainki zaatakowane. Trzy osoby usłyszały zarzuty
Okolice
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
Praga Południe
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
Okolice
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
Okolice
Zderzenie dwóch autokarów
Wzrosła liczba rannych po zderzeniu autokarów
Okolice
Kobietę udało się zatrzymać w salonie kosmetycznym
Poszukiwaną listem gończym zatrzymali w salonie kosmetycznym
Wola
Wjechał w filar na stacji paliw
Wjechał ciężarówką w filar stacji paliw
Okolice
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
Żoliborz
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
Bielany
Śmiertelny wypadek na krajowej "50"
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki