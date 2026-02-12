Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego zostali skierowani do Żabiej Woli, gdzie osoba siedząca za kierownicą auta miała spożywać alkohol.

Promil alkoholu i finansowa propozycja

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli, jak opel wyjeżdża z parkingu szkolnego. Zatrzymali kierowcę. "42-latek miał w organizmie prawie promil alkoholu" - poinformowała w komunikacie asp .sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Policjanci zatrzymali mężczyznę. "Wtedy on zaproponował funkcjonariuszom 10 tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Reakcja policjantów mogła być tylko jedna. Kierowca został pouczony, że swoją obietnicą przekupstwa popełnił kolejne przestępstwo, za co również poniesie odpowiedzialność karną" - opisała Zych.

Pożegnał się z autem, usłyszał zarzuty

Mężczyzna został przewieziony do grodziskiej komendy, a jego auto zostało odholowane na parking.

W Prokuraturze Rejonowej w Żyrardowie 42-latek usłyszał zarzuty złożenia funkcjonariuszom publicznym obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w celu nakłonienia ich do naruszenia przepisów prawa oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. "Popełnione przez niego przestępstwo korupcyjne zagrożone jest karą nawet 10 lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła Zych.

