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Okolice

Oszustwo "na pracownika banku". 15-latek i 16-latek zatrzymani

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Dwaj nastolatkowie wpadli za oszustwo "na pracownika banku"
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło wideo: cert.pl
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
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Policjanci zatrzymali dwóch nastolatków podejrzanych o oszustwo metodą "na pracownika banku". Obaj, decyzją sądu rodzinnego, zostali umieszczeni w ośrodkach wychowawczych.

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego zajmowali się sprawą 68-latki, która straciła 43 tysiące złotych. "Pracownik banku" nakłonił ją do przekazania pieniędzy i biżuterii.

Dwaj nastolatkowie, według policji, odpowiadają za oszustwo "na pracownika banku"
Dwaj nastolatkowie, według policji, odpowiadają za oszustwo "na pracownika banku"
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanych o oszustwo, to 15-latek i 16-latek. Obaj mieszkają w sąsiednim powiecie.

Materiały w tej sprawie trafiły już do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Żyrardowie. Decyzją sądu nastoletni obywatele Ukrainy zostali umieszczeni na najbliższe trzy miesiące w ośrodkach wychowawczych.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawieoszustwa
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