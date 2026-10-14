Okolice Oszustwo "na pracownika banku". 15-latek i 16-latek zatrzymani Oprac. Alicja Glinianowicz |

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

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Policjanci z Grodziska Mazowieckiego zajmowali się sprawą 68-latki, która straciła 43 tysiące złotych. "Pracownik banku" nakłonił ją do przekazania pieniędzy i biżuterii.

Dwaj nastolatkowie, według policji, odpowiadają za oszustwo "na pracownika banku" Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanych o oszustwo, to 15-latek i 16-latek. Obaj mieszkają w sąsiednim powiecie.

Materiały w tej sprawie trafiły już do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Żyrardowie. Decyzją sądu nastoletni obywatele Ukrainy zostali umieszczeni na najbliższe trzy miesiące w ośrodkach wychowawczych.

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