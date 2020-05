Grodzisk Mazowiecki finansuje testy na koronawirusa. Głównie dla pracowników oświaty

"Sprzęt z wyjątkowo wysoką czułością"

"Testy dały wynik negatywny, co oznacza, że wszyscy są zdrowi. Gmina Grodzisk Mazowiecki, wraz ze Starostwem Grodziskim, znacząco wsparły finansowo zakup aparatu do badań diagnostycznych w kierunku Covid-19. To nowoczesne urządzenie, które pracuje już w grodziskim Szpitalu Zachodnim, wykonuje testy z zastosowaniem metody Real Time–PCR, pozwalającej na wykrywanie materiału genetycznego wirusa z wyjątkowo wysoką, w porównaniu do innych metod diagnostycznych, czułością i swoistością" - poinformowały władze gminy.