Amfetamina na talerzu, marihuana w psiej budzie, zarzuty w prokuraturze

Jak przekazała Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, funkcjonariusze z wydziału kryminalnego skontrolowali adres, pod którym mogła przebywać osoba poszukiwana przez sąd i prokuraturę. - Zwrócili uwagę na mężczyznę, który pospiesznie chował coś w budzie dla psa. Kryminalni natychmiast przystąpili do sprawdzania osoby i ukrywanych przedmiotów. Szybko okazało się, że mają do czynienia z poszukiwanym 34-latkiem, który do budy wstawił plastikowe opakowanie z suszem roślinnym - wyjaśniła Zych.