35-latek zatrzymany. Jest podejrzany o przerzut Irańczyków przez granicę polsko-białoruską

Jak przekazała rzeczniczka prasowa nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec, do zatrzymania mężczyzny doszło w poniedziałek w powiecie wołomińskim.

- W momencie zatrzymania Gruzin usiłował podjąć próbę ucieczki, jednak bezskutecznie. Po doprowadzeniu go do prokuratury, cudzoziemiec usłyszał zarzuty o czyn z artykułu 264 paragraf 3 Kodeksu karnego (nielegalne przekroczenie granicy - red.), za które grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności - opisała rzeczniczka.