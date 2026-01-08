Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

W listopadzie 2025 r. roku wójt gminy Gozdowo (pow. sierpecki, niedaleko Płocka) Dariusz K. został dwukrotnie zatrzymany przez policję.

Po raz pierwszy funkcjonariusze zatrzymali go 13 listopada w Płocku. Otrzymali powiadomienie od świadka jadącego za wójtem, że może on kierować samochodem po alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile. Wójt stracił prawo jazdy. Mimo to prowadził auto następnego dnia. Zatrzymany wtedy przez policję, także w Płocku i jak za pierwszym razem, również po zawiadomieniu, miał prawie 0,4 promila.

Zarzut dla wójta

W czwartek, 8 stycznia, Dariuszowi K. został postawiony zarzut w ramach dochodzenia prowadzonego przez płocką Komendę Miejską Policji pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

- Zarzut dotyczy prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Po jego ogłoszeniu podejrzany nie przyznał się do winy. Złożył krótkie wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości - powiedział prokurator rejonowy w Płocku Marcin Policiewicz.

Jak dodał, wyniki badań krwi na zawartość alkoholu, na które oczekiwano w ramach postępowania, potwierdziły wcześniejsze ustalenia dotyczące stanu nietrzeźwości. Jeden z wyników wskazał na 2,13 promila, następny na 1,94 promila, ostatni - na 1,90 promila.

Zgodnie z Kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Samochód, który wójt Gozdowa prowadził 13 listopada 2025 r., został odebrany z miejsca zatrzymania przez inną osobę. Tak było również, kiedy Dariusz K. został zatrzymany przez policję po raz drugi.

- W sprawie zdarzenia z 14 listopada toczy się postępowanie o wykroczenie, ponieważ w tym przypadku stężenie alkoholu wskazało na stan po spożyciu, a nie na stan nietrzeźwości - wyjaśnił prokurator Policiewicz.

Dariusz K. jest wójtem od 1998 roku

W ostatnich wyborach samorządowych w kwietniu 2024 r. został wybrany na to stanowisko w wieku 58 lat, uzyskując w pierwszej turze głosowania 51,49 proc. poparcia. Startował jako bezpartyjny kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólne Dobro Gminy Gozdowo. Jego wyborczym rywalem był wtedy 37-letni Sebastian Szczypecki, kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, członek PSL.

