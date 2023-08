Zgłosił, że goni go dwóch mężczyzn i ukrył się w kukurydzy. Trafił na rok do więzienia

Mieli go gonić dwaj obcy mężczyźni, ukrył się w kukurydzy i o pomoc poprosił policjantów. Ci na miejscu zastali tylko zgłaszającego, który - jak się okazało - był poszukiwany. Najbliższy rok spędzi w więzieniu.

- W środę po godzinie 4 rano dyżurny gostynińskiej komendy przyjął zgłoszenie od 32-letniego mieszkańca powiatu gostynińskiego, z którego wynikało, że goniło go dwóch nieznajomych i potrzebuje pomocy - informuje w komunikacie mł. asp. Paweł Klimek z policji w Gostyninie.

We wskazanym miejscu policjanci zastali zgłaszającego. Potwierdził, że schował się przed dwoma mężczyznami, którzy mieli go gonić na polu kukurydzy. Był jednak sam. W trakcie przeprowadzanej interwencji policjanci sprawdzili jego dane. Jak się okazało, 32-latek był poszukiwany przez sąd do odbycia kary roku pozbawienia wolności.