Jechał na takich oponach w czasie śnieżycy. Dostał mandat

Jak przygotować się do trasy w zimie? Źródło: TVN24

O przebiegu piątkowej kontroli drogowej poinformowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Został do niej zatrzymany 25-latek kierujący autem osobowym. Policjanci stwierdzili, że opony posiadają bieżnik poniżej wymaganej przepisami normy.

"W trudnych warunkach zimowych, przy opadach śniegu i śliskiej nawierzchni, taki stan techniczny pojazdu znacząco zwiększa ryzyko utraty panowania nad autem" - przypomina w komunikacie młodszy aspirant Paweł Klimek z KPP w Gostyninie.

I dodaje, że w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny bmw. Dodatkowo ukarali 25-latka mandatem za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu.

Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

O czym pamiętać przed zimową podróżą autem

Od kilku dni na terenie Mazowsza występują opady śniegu, lokalne zawieje i oblodzenia. Według synoptyków, zima nie odpuści w najbliższym czasie. Po fali intensywnych opadów, spodziewany jest duży spadek temperatury.

"Policjanci apelują do wszystkich kierowców o odpowiednie przygotowanie samochodów do jazdy zimą. Sprawne opony z właściwą głębokością bieżnika, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowanie ostrożności to podstawowe elementy wpływające na bezpieczeństwo na drogach" - przypomina mł. asp. Klimek.

