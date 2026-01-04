Logo TVN Warszawa
Jechał na takich oponach w czasie śnieżycy. Dostał mandat

Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Jak przygotować się do trasy w zimie?
Źródło: TVN24
Policjanci z gostyńskiej drogówki podczas śnieżycy zatrzymali do kontroli 25-letniego kierowcę bmw. Ujawnili, że w zimowych warunkach młody mężczyzna poruszał się na łysych oponach. Za niedostosowanie auta do wymogów technicznych został ukarany mandatem, stracił też dowód rejestracyjny.

O przebiegu piątkowej kontroli drogowej poinformowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Został do niej zatrzymany 25-latek kierujący autem osobowym. Policjanci stwierdzili, że opony posiadają bieżnik poniżej wymaganej przepisami normy.

"W trudnych warunkach zimowych, przy opadach śniegu i śliskiej nawierzchni, taki stan techniczny pojazdu znacząco zwiększa ryzyko utraty panowania nad autem" - przypomina w komunikacie młodszy aspirant Paweł Klimek z KPP w Gostyninie.

Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

I dodaje, że w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny bmw. Dodatkowo ukarali 25-latka mandatem za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu.

Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

O czym pamiętać przed zimową podróżą autem

Od kilku dni na terenie Mazowsza występują opady śniegu, lokalne zawieje i oblodzenia. Według synoptyków, zima nie odpuści w najbliższym czasie. Po fali intensywnych opadów, spodziewany jest duży spadek temperatury.

"Policjanci apelują do wszystkich kierowców o odpowiednie przygotowanie samochodów do jazdy zimą. Sprawne opony z właściwą głębokością bieżnika, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowanie ostrożności to podstawowe elementy wpływające na bezpieczeństwo na drogach" - przypomina mł. asp. Klimek.

Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Z pługosolarki spadła skrzynia i zablokowała skrzyżowanie
Ursus
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko
Śródmieście
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
Śródmieście
Autorka/Autor: kk/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

PolicjaGostyninZimaruch drogowy
