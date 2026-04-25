Okolice Jeden, śmiertelny cios nożem. Była oskarżona o zabójstwo Oprac. Dariusz Gałązka |

Do zdarzenia doszło w powiecie gostynińskim Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło 18 lipca 2024 roku. 30-letnia wówczas Agnieszka L. ugodziła nożem w brzuchu swojego o 10 lat starszego partnera. Mężczyzna zmarł następnego dnia w szpitalu.

Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynikało, że wcześniej między parą, która mieszkała razem, doszło do sprzeczki. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa. Sąd zdecydował o areszcie dla niej.

Zmiana kwalifikacji czynu

Po siedmiu rozprawach i uzyskaniu licznych opinii biegłych, Sąd Okręgowy w Płocku skazał Agnieszkę L. za czyn z artykułu 156 paragraf 1 punkt 2 i paragraf 3 Kodeksu karnego., czyli nie za zbrodnię zabójstwa, a za śmiertelne następstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

"Zmiana kwalifikacji prawnej czynu wynikała głównie z zachowania sprawczyni po popełnieniu przestępstwa i jednokrotnego, nieponowionego ugodzenia nożem pokrzywdzonego. Odmienna kwalifikacja prawna czynu pozwoliła sądowi orzec karę ośmiu lat pozbawienia wolności, a nie co najmniej 10 lat - jak w przypadku zbrodni zabójstwa" - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku prokurator Bartosz Maliszewski.

Na oskarżoną nałożono także nawiązkę w kwocie 110 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

"Prokurator Rejonowy w Gostyninie uznał ten wyrok za słuszny i sprawiedliwy, odstąpił od jego zaskarżania" - dodał prokurator Maliszewski.

OGLĄDAJ: Świętujemy urodziny TVN24. Dziś także w Kazimierzu Dolnym