Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"

Wyciek z cysterny w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie Źródło: Gostynin24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zdarzeniu jako pierwszy poinformował lokalny portal gostynin24.pl. Służby zostały wezwane w rejon dworca kolejowego w Gostyninie w czwartek przed godziną 8.30 rano.

Akcja służb w Gostyninie Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie Źródło: gostynin24.pl Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie Źródło: gostynin24.pl Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie Źródło: gostynin24.pl Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie Źródło: gostynin24.pl

Dostrzeżono dym z cysterny

Zgłoszenie, które strażacy otrzymali od dyżurnego ruchu pociągów o godzinie 8.21, dotyczyło możliwego pożaru pociągu towarowego. Kolejarzy zaniepokoił dym, który ulatniał się z pierwszego wagonu za lokomotywą.

Straż pożarna informowała na początku o tym, że doszło do rozszczelnienia jednej z cystern ze składu przewożącego substancje chemiczne. Później jednak ta informacja została zmieniona. Do rozszczelnienia nie doszło.

- W wyniku prowadzonych działań ustalono, że doszło do pożaru izolacji pomiędzy płaszczami cysterny przewożącej płynną siarkę. Po dotarciu do źródła ognia pożar został ugaszony - powiedział tvn24.pl młodszy brygadier Michał Borkowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Jak podkreślił, "zdarzenie było groźne ze względu na charakterystykę substancji, natomiast nie doszło do jej uwolnienia z cysterny". - Nie było zagrożenia dla ludzi ani dla środowiska - podkreślił rzecznik.

Działania strażaków zostały zakończone około godziny 13. W akcji brało udział 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 12 zastępów OSP. To łącznie 103 strażaków, w tym sprowadzona na miejsce Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Komendy Miejskiej PSP w Płocku. W działaniach brali też udział przedstawiciele straży zakładowej Orlenu, służby PKP, a także przedstawiciele zarządzania kryzysowego.

Utrudnienia na kolei

Na czas działań służb ruch pociągów na trasie Kutno-Płock został wstrzymany. Jak poinformowali w komunikacie przedstawiciele PKP Intercity, w związku ze zdarzeniem na odcinku Płock-Sierakówek odwołany został pociąg IC nr 54102/3 "FLISAK" relacji Gdynia Główna - Katowice. Utrudnienie dotyczy obu kierunków, za które na tym fragmencie trasy wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Podobne utrudnienie dotyczy składu Kolei Mazowieckich relacji Płock-Kutno. "Na odcinku od stacji Płock do stacji Sierakówek pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie" - czytamy na Portalu Pasażera.

Płynna siarka stosowana jest między innymi w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Jest wykorzystywana między innymi w produkcji kwasu siarkowego, nawozów, środków ochrony roślin czy barwników.

OGLĄDAJ: TVN24 HD