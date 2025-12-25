Logo TVN Warszawa
Okolice

Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"

Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Wyciek z cysterny w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Źródło: Gostynin24.pl
Na jednym z torów przy dworcu kolejowym w Gostyninie (Mazowieckie) doszło do pożaru części cysterny przewożącej płynną siarkę. Ogień gasiło ponad 100 strażaków. Jak poinformowały służby, zdarzenie było "groźne ze względu na charakterystykę substancji".

O zdarzeniu jako pierwszy poinformował lokalny portal gostynin24.pl. Służby zostały wezwane w rejon dworca kolejowego w Gostyninie w czwartek przed godziną 8.30 rano.

Akcja służb w Gostyninie
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Źródło: gostynin24.pl
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Źródło: gostynin24.pl
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Źródło: gostynin24.pl
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Źródło: gostynin24.pl

Dostrzeżono dym z cysterny

Zgłoszenie, które strażacy otrzymali od dyżurnego ruchu pociągów o godzinie 8.21, dotyczyło możliwego pożaru pociągu towarowego. Kolejarzy zaniepokoił dym, który ulatniał się z pierwszego wagonu za lokomotywą.

Straż pożarna informowała na początku o tym, że doszło do rozszczelnienia jednej z cystern ze składu przewożącego substancje chemiczne. Później jednak ta informacja została zmieniona. Do rozszczelnienia nie doszło.

- W wyniku prowadzonych działań ustalono, że doszło do pożaru izolacji pomiędzy płaszczami cysterny przewożącej płynną siarkę. Po dotarciu do źródła ognia pożar został ugaszony - powiedział tvn24.pl młodszy brygadier Michał Borkowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Jak podkreślił, "zdarzenie było groźne ze względu na charakterystykę substancji, natomiast nie doszło do jej uwolnienia z cysterny". - Nie było zagrożenia dla ludzi ani dla środowiska - podkreślił rzecznik.

Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia

Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia

Praga Południe
Pół roku prac i przystanek "z horroru" już nie straszy

Pół roku prac i przystanek "z horroru" już nie straszy

Ursus

Działania strażaków zostały zakończone około godziny 13. W akcji brało udział 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 12 zastępów OSP. To łącznie 103 strażaków, w tym sprowadzona na miejsce Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Komendy Miejskiej PSP w Płocku. W działaniach brali też udział przedstawiciele straży zakładowej Orlenu, służby PKP, a także przedstawiciele zarządzania kryzysowego.

Utrudnienia na kolei

Na czas działań służb ruch pociągów na trasie Kutno-Płock został wstrzymany. Jak poinformowali w komunikacie przedstawiciele PKP Intercity, w związku ze zdarzeniem na odcinku Płock-Sierakówek odwołany został pociąg IC nr 54102/3 "FLISAK" relacji Gdynia Główna - Katowice. Utrudnienie dotyczy obu kierunków, za które na tym fragmencie trasy wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Podobne utrudnienie dotyczy składu Kolei Mazowieckich relacji Płock-Kutno. "Na odcinku od stacji Płock do stacji Sierakówek pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie" - czytamy na Portalu Pasażera.

Płynna siarka stosowana jest między innymi w bardzo wielu gałęziach przemysłu. Jest wykorzystywana między innymi w produkcji kwasu siarkowego, nawozów, środków ochrony roślin czy barwników.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl, gostynin24.pl

Źródło zdjęcia głównego: gostynin24.pl

