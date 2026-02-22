Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Niósł futrynę przez miasto, policjanci nabrali podejrzeń

Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie gostynińskim
Źródło: Google Earth
Policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu gostynińskiego, który niósł ulicą futrynę od drzwi. Podejrzewali, że może ona pochodzić z kradzieży. Okazało się, że przedmiot został kupiony w sklepie, ale mężczyzna miał coś innego na sumieniu.

Podczas obchodu, uwagę dzielnicowych z Gostynina zwrócił mężczyzna niosący futrynę drzwiową.

"Z uwagi na okoliczności funkcjonariusze nabrali uzasadnionego podejrzenia, że przedmiot może pochodzić z przestępstwa, dlatego podjęli wobec niego czynności. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 26-letni mieszkaniec powiatu gostynińskiego, w przeszłości wielokrotnie karany karą pozbawienia wolności za nieprzestrzeganie prawa. W trakcie dalszych czynności dzielnicowi ujawnili przy nim środki odurzające w postaci amfetaminy" - przekazał młodszy aspirant Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie usłyszał zarzut posiadania środków odurzających za co grozi kara do trzech lat więzienia.

"Dalsze czynności wykonane przez policjantów doprowadziły do ustalenia, że futryna została zakupiona w jednym ze sklepów na terenie Gostynina, a 26-latek niósł ją, chcąc pomóc swojej znajomej w transporcie do jej mieszkania" - wyjaśnił Klimek.

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Sochaczew

Udostępnij:
Tagi:
PrzestępstwaGostynin
Czytaj także:
Straż Graniczna
Pijany awanturował się na lotnisku
Okolice
Urząd Miasta w Radomiu
Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich dostał wylewu i zmarł w szpitalu
RADOM
Fabryka narkotyków
W gospodarstwie sadowniczym wyprodukowali ponad pół tony narkotyków. Akt oskarżenia
Okolice
Most Śląsko-Dąbrowski
Będzie nowa iluminacja mostu. W puli kilka scenariuszy
Śródmieście
Stacja Dworzec Wileński
Pijany "oparł się o koniec składu metra" i spadł na tory
Praga Północ
Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku
Ochota
Zaginiona 14-letnia Anastasia Kiianchuk
Policja szuka zaginionej 14-latki
Ochota
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 39-latka i 16-latek
Ostrołęka
Serwal widziany w lesie pod Warszawą
"Chory ryś" okazał się serwalem. Apel fundacji
Okolice
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo. Zarzuty i areszt dla 29-latka. Grozi mu dożywocie
Okolice
Kolizja na S7
Zderzenie na S7. Jeden z kierowców miał jechać pod prąd
Okolice
Problem z ładowaniem autobusów elektrycznych
Mroźna zima wpłynęła na stołeczne autobusy elektryczne
Żoliborz
Handel w Wólce Kosowskiej i akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Pranie brudnych pieniędzy, międzynarodowe transfery, milionowe zyski
Okolice
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spór o teren osiedla. Trzaskowski: robimy wszystko, aby unieważnić "reaktywację"
Wola
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Miszewie
Zlikwidują nielegalne składowisko. Operacja pochłonie miliony złotych
Okolice
Kierowca spryskał gazem ciężarną Ukrainkę
"Wyp****laj na Ukrainę!". Spryskał gazem kobietę w ciąży
Śródmieście
Policja zatrzymała cztery osoby
Niszczyli paczkomat, rozbijali butelki, zaatakowali policjantów
Okolice
Zderzenie dwóch aut na A2
Dwa auta dostawcze zderzyły się na A2. Korek miał 10 kilometrów
Okolice
Marta Cienkowska
Ministerstwo wycofuje się z muzeum. Cienkowska o "szkodliwej i niszczącej" postawie
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 25-latka
Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku. "Podawał się za pasażera"
Okolice
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
Śródmieście
Magda
Ścieżka okazała się "śmiertelną pułapką". Wyrok po dziewięciu latach od tragedii
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek pod Siedlcami
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Rozbite auto i korek na Wisłostradzie
Bielany
Jarosław Iwańczuk jest poszukiwany przez policję
Ukrywa się przed policją od 23 lat. Jest poszukiwany trzema listami gończymi
Bielany
Włamał się do kwiatomatu
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu
Okolice
W przeszłości zgłaszała fikcyjne zagrożenia i obserwowała działania służb, a teraz zaatakowała policjanta
"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"
Śródmieście
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
Okolice
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut
Okolice
Agresywny pies zagryzł innego czworonoga (zdjęcie ilustracyjne)
"Biegał bez smyczy i bez nadzoru". Agresywny pies zagryzł chihuahuę
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki