Niósł futrynę przez miasto, policjanci nabrali podejrzeń

Do zdarzenia doszło w powiecie gostynińskim Źródło: Google Earth

Podczas obchodu, uwagę dzielnicowych z Gostynina zwrócił mężczyzna niosący futrynę drzwiową.

"Z uwagi na okoliczności funkcjonariusze nabrali uzasadnionego podejrzenia, że przedmiot może pochodzić z przestępstwa, dlatego podjęli wobec niego czynności. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to 26-letni mieszkaniec powiatu gostynińskiego, w przeszłości wielokrotnie karany karą pozbawienia wolności za nieprzestrzeganie prawa. W trakcie dalszych czynności dzielnicowi ujawnili przy nim środki odurzające w postaci amfetaminy" - przekazał młodszy aspirant Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie usłyszał zarzut posiadania środków odurzających za co grozi kara do trzech lat więzienia.

"Dalsze czynności wykonane przez policjantów doprowadziły do ustalenia, że futryna została zakupiona w jednym ze sklepów na terenie Gostynina, a 26-latek niósł ją, chcąc pomóc swojej znajomej w transporcie do jej mieszkania" - wyjaśnił Klimek.

Opracował Dariusz Gałązka