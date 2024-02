Miała jeszcze 100 kilometrów do domu, gdy uszkodziła oponę

Był mróz i śnieg, a ona miała około 100 kilometrów do domu. W trakcie podróży drogą krajową nr 60 w miejscowości Sierakówek uszkodziła oponę, co skończyło się przymusowym postojem.

- Podjechali do kierującej 61-letniej mieszkanki Łodzi i zaproponowali pomoc. Zadbali o bezpieczeństwo kobiety, a następnie wymienili uszkodzone koło. Gdy wszystko było już w porządku mieszkanka Łodzi udała się w dalszą podróż do domu. Za pomoc uzyskaną od policjantów postanowiła podziękować, przesyłając list do gostynińskiej komendy – przkeazuje w komunikacie mł. asp. Paweł Klimek/KPP w Gostyninie. - "Nie ma dwóch takich samych interwencji" - to zdanie powtarzane jest codziennie na odprawach policjantów do służby. Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach. Niektóre są prozaiczne i nie wymagają nadzwyczajnego poświęcenia, a jedynie chwili czasu, chęci i odrobiny siły - dodaje.