Policja: 42-latek groził partnerce, że ją zabije, szczuł psem i poniżał

O sprawie poinformował młodszy aspirant Paweł Klimek, oficer prasowy policji w Gostyninie. Jak opisał, we wtorek dzielnicowy "wydał nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia w związku ze zgłoszeniem stosowania przemocy wobec 46-letniej mieszkanki powiatu gostynińskiego".

Do pięciu lat za znęcanie się nad rodziną

Kara za niestosowanie się do zakazu lub nakazu

Dodał, że w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do "co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy jest on respektowany". Za niestosowanie się osoby do policyjnych decyzji, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.