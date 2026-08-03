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Okolice

Dziecko zniknęło podczas zabawy w chowanego

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10-latek zaginął podczas zabawy (zdjęcie ilustracyjne)
Wakacje 2024. Jakub Wawrzyniak z MSZ o tym, jak przygotować się do bezpiecznego urlopu
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
10-latek zniknął podczas zabawy w chowanego. Został odnaleziony dzięki reakcji służb i osób przebywających na polu namiotowym.

W miniony czwartek do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 10-letniego chłopca, z którym po zabawie w chowanego nie było kontaktu.

Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny skierował na miejsce patrole policji. Do poszukiwań włączyły się również postronne osoby przebywające na polu namiotowym.

"Już po kilkunastu minutach 10-latek został odnaleziony na jednym z urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Jak wyjaśnił policjantom, podczas zabawy położył się i zasnął, przez co nie słyszał nawoływań osób, które go szukały. Chłopcu nic się nie stało" - podkreślił podkom. Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Zasady bezpiecznej zabawy

Policja zwraca uwagę, jak szybko podczas wakacyjnego wypoczynku może dojść do sytuacji, która wywołuje ogromny stres i mobilizuje wiele osób do poszukiwań.

"Wakacje to czas beztroskiej zabawy, jednak dzieci powinny pozostawać pod stałą opieką osób dorosłych. Warto przypominać najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: ustalmy z dzieckiem miejsce zbiórki na wypadek zgubienia się; uczmy, aby nie oddalało się bez wiedzy opiekunów; dopilnujmy, aby dziecko znało imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu do rodzica" - wyliczyli policjanci..

Policjanci przypominają również, że podczas letniego wypoczynku szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo nad wodą: należy korzystać wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk, dzieci powinny przez cały czas znajdować się pod opieką osób dorosłych - nawet , jeśli potrafią pływać. Podczas pływania łódką, kajakiem, rowerem wodnym czy deską SUP zawsze warto założyć kamizelkę ratunkową. Nie należy skakać do wody w nieznanych miejscach i nie wchodzić do niej po spożyciu alkoholu. Warto też zwracać uwagę na zmieniające się warunki pogodowe i stosować się do poleceń ratowników.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
dzieckobezpieczeństwoPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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