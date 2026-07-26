Okolice Zderzył się z ciągnikiem i wpadł w przydrożne drzewa. 29-latek nie żyje Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Ciechanów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej numer 60 pomiędzy Ciechanowem a Gołyminem. Uczestniczyły w nim samochód marki Tesla oraz ciągnik rolniczy z naczepą.

"Niestety, mimo podjętej reanimacji śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu osobowego - 29-letni mieszkaniec powiatu makowskiego" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie.

Wypadek w miejscowości Gostkowo Źródło zdjęcia: Policja Ciechanów

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że po uderzeniu w ciągnik, kierowca wjechał w przydrożne drzewa.

Droga krajowa była zablokowana. Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku.

Wypadek w miejscowości Gostkowo Źródło zdjęcia: Policja Ciechanów