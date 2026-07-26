Zderzył się z ciągnikiem i wpadł w przydrożne drzewa. 29-latek nie żyje
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej numer 60 pomiędzy Ciechanowem a Gołyminem. Uczestniczyły w nim samochód marki Tesla oraz ciągnik rolniczy z naczepą.
"Niestety, mimo podjętej reanimacji śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu osobowego - 29-letni mieszkaniec powiatu makowskiego" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie.
Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że po uderzeniu w ciągnik, kierowca wjechał w przydrożne drzewa.
Droga krajowa była zablokowana. Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku.
Źródło: tvnwarszawa.pl