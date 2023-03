Ciało czteroletniego Leona zakopano w lesie. Nowe fakty w sprawie śmierci chłopca

czytaj dalej

Włodzimierz Karpiński został zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarza Warszawy, napisał w środę rano w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. We wtorek późnym wieczorem sąd w Katowicach zadecydował o tymczasowym areszcie dla byłego ministra. Do korupcji, którą prokuratura zarzuca Karpińskiemu, miało dochodzić od kwietnia 2020 roku do grudnia 2022, gdy pełnił funkcje prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, a następnie sekretarza stolicy.