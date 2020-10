W pożarze zginęła młoda kobieta. Prokuratura podała wstępną przyczynę tragedii

W nocy z niedzieli na poniedziałek w miejscowości Góraszka w powiecie otwockim (gmina Wiązowna) doszło do pożaru budynku. 20 osób zdążyło opuścić obiekt jeszcze przed przybyciem służb, jednak po ugaszeniu pożaru strażacy znaleźli ciało kobiety.

Jak przekazała w czwartek tvnwarszawa.pl rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Katarzyna Skrzeczkowska we wtorek zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie. - Tożsamość zmarłej kobiety została ustalona. To 23-letnia obywatelka Ukrainy. Budynek, w którym doszło do pożaru, był konstrukcji blaszanej. Mieszkali w nim pracownicy gospodarstwa rolnego, obywatele Ukrainy - poinformowała prokurator.