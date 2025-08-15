Logo TVN Warszawa
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety

Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Źródło: Mapy Google
Służby interweniowały w porcie rzecznym w Górze Kalwarii. W miejscu, gdzie wydobywany jest piasek, z Wisły wyłowiono ciało starszej kobiety.

- Przy moście w Górze Kalwarii wyłowiono ciało starszej kobiety - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

W czwartek o godzinie 20 strażacy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który zobaczył ciało w wodzie przy porcie rzecznym w Górze Kalwarii, gdzie wydobywa się piasek.

- Po przyjeździe zastępów na miejsce informacja została potwierdzona. Wydobyto osobę z wody. Nie przystąpiono do czynności ratunkowych ze względu na stan ciała - poinformował st. kpt. Kamil styczek ze straży pożarnej w Piasecznie.

Na miejscu swoje czynności prowadziła też policja.

Przeczytaj także: Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby

Tragiczny wypadek pod Garwolinem
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Są ofiary
Źródło: TVN

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google

