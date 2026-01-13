W nocy z jego konta znikały pieniądze

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Górze Kalwarii pod koniec grudnia zeszłego roku otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży pieniędzy z rachunku bankowego.

- 59-letni mieszkaniec gminy, będący osobą pokrzywdzoną, poinformował, że z jego konta zniknęło ponad 20 tysięcy złotych, które zostały wypłacone za pomocą kilku przelewów BLIK. Dodał, że od razu pojechał do banku, by wyjaśnić co dokładnie się wydarzyło, a tam otrzymał informację, że wszystkie podejrzane transakcje miały miejsce w godzinach nocnych. Pokrzywdzony wyjaśnił, że w tym czasie spał i nie korzystał ani z telefonu, ani z aplikacji bankowej, nie wie więc, jak mogło do tego wszystkiego dojść - podała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Kilka przelewów i kredyt

Podejrzenie padło na 30-letniego kolegę pokrzywdzonego. - Mężczyzna, wykorzystując nieuwagę swojego znajomego, wszedł w posiadanie jego haseł oraz numerów PIN do aplikacji bankowej. Następnie, gdy 59-latek spał, dokonał przelewów BLIK, posługując się jego telefonem. Co więcej, sprawca zaciągnął również kredyt, wykorzystując przy tym dane osobowe swojego kolegi, u którego pomieszkiwał - wyjaśniła policjantka.

30-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy i jeszcze tego samego dnia usłyszał dwa zarzuty karne dotyczące przywłaszczenia oraz oszustwa. Za popełnione czyny grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w sprawie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

