Okolice "Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód osobisty. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód" Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na ulicy Pijarskiej w Górze Kalwarii kierowca auta osobowego uderzył w znak drogowy na wysepce rozdzielającej ruch. Wkrótce uszkodzoną Toyotę zauważyli policjanci piaseczyńskiej drogówki.

"Funkcjonariusze zareagowali, aby sprawdzić, co było przyczyną tego zdarzenia. Kiedy tylko drzwi pojazdu zostały otwarte, niemal wszystko stało się jasne. Zarówno od kierującego, jak i pasażerki wyczuwalna była silna woń alkoholu - relacjonuje podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Dodaje, że kierujący usiłował tłumaczyć policjantom, że "nic nie pił" i "po prostu zapomniał, że w tym miejscu znajduje się znak drogowy".

Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Nieudana próba przekupstwa

Policjanci przebadali 42-latka alkomatem. Badanie wykazało blisko półtora promila alkoholu w jego organizmie. Nietrzeźwa okazała się także pasażerka. W jej przypadku alkomat wskazał trzy promile.

"Dalsze sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna od 2025 roku nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ zostały mu one odebrane" - opisuje podkom. Gąsowska.

I zaznacza, że gdy mężczyzna usłyszał, że zostaje zatrzymany, a jego auto trafi na policyjny parking, próbował przekupić funkcjonariuszy.

Zwrócił się do funkcjonariuszy słowami: 'mam w kieszeni 1400 złotych i dowód osobisty, zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód', wierząc w to, że uda mu się uniknąć odpowiedzialności. 42-latek został poinformowany, że właśnie na własne życzenie do listy zarzutów karnych dopisany zostanie kolejny" - dodaje rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

Gotówka, którą kierowca oferował policjantom, została zabezpieczona jako dowód w sprawie.

Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Kierowca usłyszał zarzuty

Zatrzymany trafił do policyjnej celi. Kolejnego dnia został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz po cofnięciu uprawnień, a także zarzut korupcyjny.

Grozi mu kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

OGLĄDAJ: TVN24