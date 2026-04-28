Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Młodzież potrzebuje przestrzeni". Chcą strefy legalnego graffiti

|
Nielegalne graffiti (zdjęcie ilustracyjne)
Nielegalne graffiti w miastach i w górach. "Są miejsca przeznaczone do tego, żeby wyeksponować sztukę"
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Radni z Góry Kalwarii chcą stworzenia w mieście strefy, w której malowanie graffiti byłoby dozwolone. Wniosek w tej sprawie trafił na biurko burmistrza. "Jeśli tej przestrzeni nie stworzymy, to znajdą ją sami, często w sposób, który szkodzi wspólnemu dobru" - podkreśliła jedna z radnych

Klub radnych Obywatelski.gk złożył do burmistrza wniosek o utworzenie strefy "Free Graffiti" w Górze Kalwarii. Młodzież mogłaby w niej bez obaw tworzyć swoją sztukę uliczną. Radni chcą w ten sposób powstrzymać malowanie w miejscach, które nie są do tego przeznaczone.

Zwrócili uwagę na problem niszczenia gminnego mienia. "Koszty usuwania graffiti z urządzeń i obiektów publicznych liczone są w tysiącach złotych" - zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych Stanislaw Fijka przewodniczący klubu radnych Obywatelski.gk.

Bazgroły powstają m.in. na budynkach mieszkalnych, wiatach przystankowych, ogrodzeniach, skrzynkach energetycznych, ławkach i koszach miejskich.

"Pasja może mieć swoje miejsce i zasady"

Justyna Szczypińska-Piotrowska z klubu radnych Obywatelski.gk zwróciła uwagę, że zakazy nie rozwiązują problemów i często przesuwają je w inne miejsca.

"Nie ma i nie będzie mojej zgody na niszczenie mienia tam, gdzie pojawiają się wulgarne czy obraźliwe treści. To nie jest sztuka, to jest wandalizm i musi spotykać się z konsekwencjami. I tu nie ma żadnej dyskusji" - napisała w mediach społecznościowych.

Alternatywą dla nielegalnego i często wulgarnego pseudograffiti ma być właśnie strefa "Free Graffiti". "Młodzież potrzebuje przestrzeni do działania, do wyrażania emocji, do budowania swojej tożsamości. Jeśli tej przestrzeni nie stworzymy to znajdą ją sami, często w sposób, który szkodzi wspólnemu dobru" - podkreśliła Szczypińska-Piotrowska.

Strefa "Free Graffiti" ma nie być jednak przyzwoleniem na wszystko. "To mądre zarządzanie energią młodych ludzi. To edukacja przez działanie. To pokazanie, że pasja może mieć swoje miejsce i swoje zasady" - dodała radna. Jej zdaniem wprowadzenie tej strefy przyniesie długofalowo lepsze efekty niż same restrykcje. Strefa ma wychowywać, a nie karać.

Garaż z regulaminem

Radni z Obywatelski.gk mają już pomysł na lokalizację strefy "Free Graffiti". We wniosku zaproponowali, by powstała ona w ulicy por. Białka, naprzeciwko placu zabaw. Teren ten został uporządkowany, a miejscem na tworzenie graffiti mogłaby być ściana garażowa.

"Wnioskujemy o utworzenie, w tym miejscu wzorem rozwiązań np. Miasta Stołecznego Warszawy strefy 'FREE GRAFFITI'. W miejscu tym młodzież pasjonująca się graffiti mogłaby na ścianie garażu realizować swoją pasję. Twórcy sztuki ulicznej będą mieli możliwość ćwiczyć swoje umiejętności i przenosić na ścianę swoje artystyczne wizje" - napisali we wniosku radni.

Strefa - tak jak wspominała we wpisie Justyna Szczypińska-Piotrowska - miałaby jednak swoje zasady. Te miałby się znajdować na specjalnej tablicy informacyjnej. Regulamin nie zezwalałby na tworzenie graffiti zawierających treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące jakiekolwiek grupy społeczne czy treści powszechnie uznane za niewłaściwe.

Jednocześnie radni zaapelowali o niemalowanie graffiti bez zgody właściciela na obiektach prywatnych oraz publicznych.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Polityka warszawska
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek nastolatków koło Legionowa (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec
Okolice
Rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad osiem tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
Okolice
Akcja w pobliżu miejsca ataku
Zginęła po ataku niedźwiedzia. Nowe informacje
TVN24
Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann
Chopin, Lewandowski i Świątek. Ruszają pokazy fontann
Śródmieście
Nastolatek był nietrzeźwy i zasnął w hamaku
Nieprzytomny 16-latek na skwerze. Wokół butelki po wódce
Śródmieście
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro dojedzie do Ursusa. Jest przetarg
Ursus
Zatrzymanie podejrzanego o atak nożem podczas Dni Ursynowa
Atak za uwagę o nieobyczajnym zachowaniu. Nożownikowi grozi dożywocie
Ursynów
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Fotoradar stanął na Grochowskiej. Wcześniej zginął tam 6-letni chłopiec
Praga Południe
"Łomiarz" wychodzi na wolność
"Łomiarz" wyszedł na wolność. Biegli: nie poddał się resocjalizacji
Śródmieście
Policja zatrzymała 19-latka
"Informował, że pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze"
Okolice
Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli
Pistolety, amunicja, tony narkotyków, gotówka i tajemnicza Wenezuelka
Okolice
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja szkoły, płonęła elewacja
Okolice
Rowerzysta zmarł po potrąceniu
Tragiczny wypadek koło Przasnysza. Nie żyje 17-letni rowerzysta
Okolice
Łomiarz wychodzi na wolność
Zaatakował kilkadziesiąt kobiet. Dziś wychodzi z więzienia
Śródmieście
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar mieszkania na siódmym piętrze. Dwie osoby w szpitalu
Katarzyna Kędra
Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy
Poślizg na linii otwockiej. Kolejarze straszą karami
Piotr Bakalarski
Rowerzysta został potrącony przez samochód
169 wypadków z udziałem rowerzystów. Winni częściej kierowcy
Śródmieście
Na dzikich terenach Golędzinowa miasto planuje utworzyć park naturalny
Nad Wisłą miał powstać park naturalny. Umowa zerwana
Praga Północ
Mural na dziedzińcu zabytkowej kamienicy Braci Jabłkowskich
Wyjątkowy mural na historycznej kamienicy
Śródmieście
Policja zatrzymała mężczyznę
Zmienił adres dostawy, czekali tam policjanci. Kulisy oszustwa na "właściciela firmy"
Śródmieście
Policjanci znaleźli narkotyki
Nocny spacer z "towarem". 26-latek wpadł z narkotykami
Wilanów
Pożar hali koło Wołomina
Gęsty dym i zawalony dach. Spaliła się hala z tekstyliami
Okolice
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
Okolice
Zmiany w kursowaniu metra linii M2 podczas majówki
Metro w majówkę pojedzie na skróconej trasie. Zamkną dwie stacje
Bemowo
Zderzenie na S2
Zderzenie na trasie S2 i siedem kilometrów korka
Ursynów
Policja przejęła 200 par podrobionych butów
200 par podrobionych butów. 34-latka z zarzutami
Okolice
Prace na Jagiellońskiej
Od poniedziałku utrudnienia na Jagiellońskiej
Praga Północ
Marsz "Zerwijmy łańcuchy" w Warszawie
Marsz w obronie praw zwierząt i w hołdzie dla tragicznie zmarłego posła Litewki
Śródmieście
Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego w Warszawie
Skandaliczna nazwa pomnika smoleńskiego w mapach Google
Śródmieście
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne odkrycie pod Warszawą. Z Wisły wyłowiono dwa ciała
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki