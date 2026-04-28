Okolice "Młodzież potrzebuje przestrzeni". Chcą strefy legalnego graffiti Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Nielegalne graffiti w miastach i w górach. "Są miejsca przeznaczone do tego, żeby wyeksponować sztukę"

Klub radnych Obywatelski.gk złożył do burmistrza wniosek o utworzenie strefy "Free Graffiti" w Górze Kalwarii. Młodzież mogłaby w niej bez obaw tworzyć swoją sztukę uliczną. Radni chcą w ten sposób powstrzymać malowanie w miejscach, które nie są do tego przeznaczone.

Zwrócili uwagę na problem niszczenia gminnego mienia. "Koszty usuwania graffiti z urządzeń i obiektów publicznych liczone są w tysiącach złotych" - zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych Stanislaw Fijka przewodniczący klubu radnych Obywatelski.gk.

Bazgroły powstają m.in. na budynkach mieszkalnych, wiatach przystankowych, ogrodzeniach, skrzynkach energetycznych, ławkach i koszach miejskich.

"Pasja może mieć swoje miejsce i zasady"

Justyna Szczypińska-Piotrowska z klubu radnych Obywatelski.gk zwróciła uwagę, że zakazy nie rozwiązują problemów i często przesuwają je w inne miejsca.

"Nie ma i nie będzie mojej zgody na niszczenie mienia tam, gdzie pojawiają się wulgarne czy obraźliwe treści. To nie jest sztuka, to jest wandalizm i musi spotykać się z konsekwencjami. I tu nie ma żadnej dyskusji" - napisała w mediach społecznościowych.

Alternatywą dla nielegalnego i często wulgarnego pseudograffiti ma być właśnie strefa "Free Graffiti". "Młodzież potrzebuje przestrzeni do działania, do wyrażania emocji, do budowania swojej tożsamości. Jeśli tej przestrzeni nie stworzymy to znajdą ją sami, często w sposób, który szkodzi wspólnemu dobru" - podkreśliła Szczypińska-Piotrowska.

Strefa "Free Graffiti" ma nie być jednak przyzwoleniem na wszystko. "To mądre zarządzanie energią młodych ludzi. To edukacja przez działanie. To pokazanie, że pasja może mieć swoje miejsce i swoje zasady" - dodała radna. Jej zdaniem wprowadzenie tej strefy przyniesie długofalowo lepsze efekty niż same restrykcje. Strefa ma wychowywać, a nie karać.

Garaż z regulaminem

Radni z Obywatelski.gk mają już pomysł na lokalizację strefy "Free Graffiti". We wniosku zaproponowali, by powstała ona w ulicy por. Białka, naprzeciwko placu zabaw. Teren ten został uporządkowany, a miejscem na tworzenie graffiti mogłaby być ściana garażowa.

"Wnioskujemy o utworzenie, w tym miejscu wzorem rozwiązań np. Miasta Stołecznego Warszawy strefy 'FREE GRAFFITI'. W miejscu tym młodzież pasjonująca się graffiti mogłaby na ścianie garażu realizować swoją pasję. Twórcy sztuki ulicznej będą mieli możliwość ćwiczyć swoje umiejętności i przenosić na ścianę swoje artystyczne wizje" - napisali we wniosku radni.

Strefa - tak jak wspominała we wpisie Justyna Szczypińska-Piotrowska - miałaby jednak swoje zasady. Te miałby się znajdować na specjalnej tablicy informacyjnej. Regulamin nie zezwalałby na tworzenie graffiti zawierających treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące jakiekolwiek grupy społeczne czy treści powszechnie uznane za niewłaściwe.

Jednocześnie radni zaapelowali o niemalowanie graffiti bez zgody właściciela na obiektach prywatnych oraz publicznych.