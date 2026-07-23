Okolice Był poszukiwany za oszustwa. Wpadł podczas kradzieży alkoholu Oprac. Katarzyna Kędra |

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Młodszy aspirant Kamil Niedziałek z Komisariatu Policji w Górze Kalwarii w dniu wolnym od służby był na zakupach w jednym ze sklepów w tym mieście. Zauważył interwencję pracownika ochrony wobec mężczyzny, który ukradł alkohol. Policjant ruszył z pomocą i wspólnie z pracownikiem ochrony zatrzymał sprawcę.

Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze z komisariatu w Górze Kalwarii.

Był poszukiwany, wpadł podczas kradzieży sklepowej Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Na koncie miał nie tylko kradzież

"W trakcie wykonywanych przez nich czynności okazało się, że 50-latek ma na swoim koncie znacznie więcej niż tylko kradzież alkoholu ze sklepowej półki. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie celem odbycia kary łącznej aż 7 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności" - przekazała w komunikacie podkomisarz Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

50-latek został zatrzymany, na komisariacie został ukarany mandatem za wykroczenie z artykułu dotyczącego kradzieży lub przywłaszczenia.

"Następnie, zgodnie z postanowieniem sądu, został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną mu karę pozbawienia wolności za oszustwa, przywłaszczenie, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz po cofnięciu uprawnień" - podsumowała podkomisarz Gąsowska.

Był poszukiwany, wpadł podczas kradzieży sklepowej Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie