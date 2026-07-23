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Okolice

Był poszukiwany za oszustwa. Wpadł podczas kradzieży alkoholu

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Był poszukiwany, wpadł podczas kradzieży sklepowej
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie
Zaczęło się od kradzieży sklepowej, skończyło na doprowadzeniu do więzienia. Poszukiwany za oszustwa mężczyzna wpadł, gdy kradł alkohol w Górze Kalwarii. Na miejscu interweniował najpierw policjant po służbie, który pomógł ochronie sklepu.

Młodszy aspirant Kamil Niedziałek z Komisariatu Policji w Górze Kalwarii w dniu wolnym od służby był na zakupach w jednym ze sklepów w tym mieście. Zauważył interwencję pracownika ochrony wobec mężczyzny, który ukradł alkohol. Policjant ruszył z pomocą i wspólnie z pracownikiem ochrony zatrzymał sprawcę.

Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze z komisariatu w Górze Kalwarii.

Był poszukiwany, wpadł podczas kradzieży sklepowej
Był poszukiwany, wpadł podczas kradzieży sklepowej
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie

Na koncie miał nie tylko kradzież

"W trakcie wykonywanych przez nich czynności okazało się, że 50-latek ma na swoim koncie znacznie więcej niż tylko kradzież alkoholu ze sklepowej półki. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie celem odbycia kary łącznej aż 7 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności" - przekazała w komunikacie podkomisarz Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

50-latek został zatrzymany, na komisariacie został ukarany mandatem za wykroczenie z artykułu dotyczącego kradzieży lub przywłaszczenia.

"Następnie, zgodnie z postanowieniem sądu, został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną mu karę pozbawienia wolności za oszustwa, przywłaszczenie, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz po cofnięciu uprawnień" - podsumowała podkomisarz Gąsowska.

Był poszukiwany, wpadł podczas kradzieży sklepowej
Był poszukiwany, wpadł podczas kradzieży sklepowej
Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPiasecznoPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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