Okolice Uciekał przed policją, uderzył w drzewo, a to przewróciło się na radiowóz

Policja z Piaseczna zatrzymała kierowcę po pościgu

W piątek w godzinach porannych funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki na ulicy Grójeckiej w Górze Kalwarii zwrócili uwagę na kierującego czerwonym Nissanem, który jechał bez zapiętych pasów.

Kierujący rzucił się do ucieczki

"Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu. Mężczyzna nie zastosował się do wydawanych sygnałów i podjął próbę ucieczki" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Mundurowi rozpoczęli pościg. "W trakcie ucieczki kierujący zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, które następnie przewróciło się, uszkadzając radiowóz" - wyjaśniła policjantka. Za kierownicą Nissana siedział 25-latek, mężczyzna został zatrzymany. Jak się okazało, był on poszukiwany w celu odbycia kary ponad dwóch lat pozbawienia wolności.

Jak zaznaczyły służby, czynności w sprawie są w toku.

Pościg policyjny w Górze Kalwarii

