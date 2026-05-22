Uciekał przed policją, uderzył w drzewo, a to przewróciło się na radiowóz
W piątek w godzinach porannych funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki na ulicy Grójeckiej w Górze Kalwarii zwrócili uwagę na kierującego czerwonym Nissanem, który jechał bez zapiętych pasów.
Kierujący rzucił się do ucieczki
"Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu. Mężczyzna nie zastosował się do wydawanych sygnałów i podjął próbę ucieczki" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Mundurowi rozpoczęli pościg. "W trakcie ucieczki kierujący zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, które następnie przewróciło się, uszkadzając radiowóz" - wyjaśniła policjantka. Za kierownicą Nissana siedział 25-latek, mężczyzna został zatrzymany. Jak się okazało, był on poszukiwany w celu odbycia kary ponad dwóch lat pozbawienia wolności.
Jak zaznaczyły służby, czynności w sprawie są w toku.